ماكرون: فرنسا لن تعترف بضم القرم إلى روسيا

باريس (وكالات)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، إن بلاده لن تعترف بضمّ شبه جزيرة القرم من طرف روسيا. وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده بقصر الإليزيه في العاصمة باريس مع نظيره الأوكراني، بيترو بوروشينكو، أن «فرنسا متمسّكة بسيادة أوكرانيا على حدودها المعترف بها دولياً». وفي وقت سابق أمس، عقد ماكرون مع نظيره الأوكراني، اجتماعاً ثنائياً استمر لساعة واحدة بقصر الإليزيه.

وبحسب الإعلام الفرنسي، يجري بوروشينكو، زيارة إلى البلاد، أملاً في الحصول على دعم واضح من قبل ماكرون في ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وتأتي الزيارة عقب أسبوع من لقاء الرئيس الأوكراني بنظيره الأميركي، دونالد ترامب. وفي 18 مارس 2014، ضمت روسيا جمهورية القرم ذاتية الحكم ومدينة سيفاستوبول، بعد أن كانت تابعة لأوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى في شبه الجزيرة.