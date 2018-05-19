«الشفاعة» تكريم من رب العالمين للرسول

القاهرة (الاتحاد)
وعد الله سبحانه وتعالى عباده بغفران الذنوب، إن تحلّل منها العبد واستغفر، فالله سبحانه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من الذّنوب والمعاصي لمن يشاء، وجعل الله عز وجل الشّفاعة لخاصته من البشر، فالشفاعة هي توسط أصفياء الخلق يوم القيامة لرفع درجات أقوام أو دفع أو رفع أو تخفيف عقابهم، وهي في حقيقتها تكريم للشافع، ورحمة بالمشفوع، وقد أكرم سبحانه نبيه محمداً، عليه الصلاة والسّلام، بأن أعطاه المقام المحمود ودرجة الوسيلة والشّفاعة.
والأدلة الواردة في القرآن الكريم على ثبوت الشفاعة عامة، غير مفصلة وجاءت الأحاديث موضحة لذلك، قال رسول الله: «لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة -إن شاء الله- من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً».
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أما النوع الثاني من الشفاعة في الآخرة، فهو شفاعة عامة، تكون للرسول، يشاركه فيها من شاء الله من الملائكة والنبيين والصالحين.