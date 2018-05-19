فتاوى يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء في الدولة

ابتلاع دم الرعاف

* رعف فابتلع دما، هل يفطر ذلك؟ وهل يختلف الحكم إن كان الدم خارجا من بين أسنانه لعلة فيها؟

** من ابتلع دماً، فقد فسد صومه إلا إذا كان شيئاً يسيراً، مما يمتزج بالريق القليل ويعسر التخلص منه، قال العلامة الحطاب رحمه الله في مواهب الجليل: «... الصائم لا يحل له ابتلاع الريق النجس ويبطل صومه إن فعل، لأن الرخصة، إنما وقعت في ريق يجوز ابتلاعه لما في طرحه من الحرج». وعليه فالدم اليسير الممتزج بالريق والذي يعسر التخلص منه لا يفسد الصوم، أما دم الرعاف فيلزم الحذر من ابتلاعه. والله تعالى أعلم

تذوق الصائم للطعام

* تذوقت الطعام وهي صائمة، فما الحكم؟

** يكره تذوق الطعام في نهار رمضان، ويشترط لمن تذوقت الطعام أن تبصق ولا تبتلع، فإن ابتلعت الريق الممزوج بالطعم فقد أفطرت، قال العلامة عليش رحمه الله في منح الجليل: «وكره لكل صائم فرضاً أو نفلاً ذوق ملح لطعام لينظر اعتداله ولو صانعاً محتاجاً لذوقه.. ثم يمجه أي: الريق الذي ذاق به الملح..». والله تعالى أعلم