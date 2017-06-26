عاهل المغرب يجمّد عطل الوزراء لتسريع برنامج تنمية «الحسيمة»

الرباط (أ ف ب)

عبّر عاهل المغرب الملك محمد السادس، للحكومة والوزراء المعنيين بالبرنامج التنموي الخاص بالحسيمة عن استيائه وانزعاجه وقلقه بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها البرنامج في الآجال المحددة لها. وقال بيان رسمي تلاه الناطق باسم القصر الملكي، بعد اجتماع للمجلس الوزاري في الدار البيضاء، إنّ الملك أصدر تعليماته لوزيري الداخلية والمالية من أجل قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.

كما قرر عاهل المغرب عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية من أجل دفعهم إلى الانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة، وشدّد على ضرورة تجنّب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة.

وكان إقليم الحسيمة شهد في منطقة الريف تظاهرات منذ مصرع بائع سمك نهاية أكتوبر 2016 سحقاً داخل شاحنة نفايات. واتخذت التظاهرات مع الوقت طابعاً اجتماعياً وسياسياً للمطالبة بالتنمية في المنطقة.

من جهة أخرى، أصدر عاهل المغرب تعليماته للحكومة بالإسراع في عرض مشروع القانون المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها، على البرلمان من أجل المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية، وذلك في إطار تعزيز استقلال السلطة القضائية. وعين الملك مجموعة من المسؤولين، من ولاة وعمال، بالإدارة المركزية وبالإدارة الترابية ومن بينهم والٍ للحسيمة.