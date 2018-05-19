احفظ الله بامتثال أوامره.. واجتناب نواهيه

أحمد محمد (القاهرة)
اصطفى الله تعالى هذه الأمة من بين سائر الأمم، ليكتب لها التمكين في الأرض، وهذا لا يتحقق إلا بوجود تربية إيمانية جادة تؤهلها لمواجهة الصعوبات، في سبيل نشر هذا الدين، وإقامة شرع الله في الأرض، ومن هذا المنطلق حرص النبي، صلى الله عليه وسلم، على غرس العقيدة في النفوس المؤمنة، وأولى اهتماماً خاصاً للشباب، فهم اللبنات القوية والسواعد الفتية التي يعوّل عليها لنصرة هذا الدين، وتحمّل أعباء الدعوة.
عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال كنت خلف النبي، صلى الله عليه وسلم يوماً، فقال: «يا غلام، إني أُعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سأَلت فاسأَل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأُمة لو اجتمعت على أَن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف».
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وقال ابن رجب الحنبلي، قوله، صلى الله عليه وسلم: «احفظ الله»، يعني احفظ حدوده، وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظُ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده، فلا يتجاوز ما أمر به، فمن فعل ذلك، فهو مِنَ الحافظين لحدود الله الذين مدحهم في كتابه: (هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ * مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ)، «سورة ق: الآيات 32 - 33»، ومن أعظم ما يجب حِفظه من أوامر الله الصلاة، وقد أمر الله بالمحافظة عليها، وكذلك الطهارة، فإنها مفتاح الصلاة، ومما يُؤمر بحفظه الأيمان.
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