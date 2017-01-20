استطلاع: سياسات ترامب خطر يهدد الاقتصاد الأميركي في 2017

وكالات (رويترز)
أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز أنه إذا التزم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتعهداته المتعلقة بسياسة الحماية التجارية فسيكون ذلك أكبر خطر يهدد نمو الاقتصاد الأميركي.
وأوضح استطلاع الرأي عدم انخراط خبراء الاقتصاد في أجواء الحماسة التي عمت الأسواق منذ صدمة نتيجة انتخابات نوفمبر.
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ورغم أن الأسواق المالية تراجعت في الأسبوع الماضي وتبددت آمال الارتفاع المفاجئ في التضخم فمازالت العائدات على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام مرتفعة أكثر من 25% منذ يوم الانتخابات في حين سجلت الأسهم ارتفاعات قياسية.
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