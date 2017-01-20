استطلاع: سياسات ترامب خطر يهدد الاقتصاد الأميركي في 2017



تاريخ النشر: الجمعة 20 يناير 2017 وكالات (رويترز) أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز أنه إذا التزم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتعهداته المتعلقة بسياسة الحماية التجارية فسيكون ذلك أكبر خطر يهدد نمو الاقتصاد الأميركي. وأوضح استطلاع الرأي عدم انخراط خبراء الاقتصاد في أجواء الحماسة التي عمت الأسواق منذ صدمة نتيجة انتخابات نوفمبر. وعلى مدار معظم حملته الانتخابية وبعد انتخابه تعهد ترامب بإجراء تغييرات كبيرة في سياسة التجارة والهجرة بالولايات المتحدة وهدد بفرض رسوم باهظة على الواردات الصينية واقترح خصومات ضريبية كبيرة. ورغم أن الأسواق المالية تراجعت في الأسبوع الماضي وتبددت آمال الارتفاع المفاجئ في التضخم فمازالت العائدات على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام مرتفعة أكثر من 25% منذ يوم الانتخابات في حين سجلت الأسهم ارتفاعات قياسية. وقال أكثر من ثلثي 70 مشاركاً في استطلاع الرأي الذي أجرته رويترز على مدار الأسبوع الأخير، إن سياسات ترامب للحماية التجارية هي أكبر تهديد لأكبر اقتصاد في العالم خلال العام الحالي. ... المزيد