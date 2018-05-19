العطواني.. منشد البردة

القاهرة (الاتحاد)

صوت عذب، وموهبة فريدة، وقدرة فائقة على الإنشاد بالقصائد الصوفية التراثية، الأمر الذي جعله أحد أبرز المنشدين الذين أحيوا التراث الصوفي من خلال إجادته في أداء قصائده بطريقة مختلفة ومتميزة لم ينافسه فيها أحد، حيث كان متمكناً فيها حفظاً وأداء، فضلاً عن أنه كان يتميز بالكرم والأدب وحسن المعاملة مع جميع الناس.

هو المنشد والمبتهل الديني عبدالعظيم أحمد سليم، والمعروف بـ «عبدالعظيم العطواني» نسبة إلى قرية العطواني التابعة لمركز «إدفو» بمحافظة أسوان، والتي ولد فيها في فبراير سنة 1946.

ارتبط اسم العطواني بقصيدة «البردة»، التي تعد أشهر قصائد المديح النبوي، وقد ألفها شرف الدين البوصيري، ورغم إصراره على الاستقرار في صعيد مصر، والبعد عن حياة الأضواء ووسائل الإعلام المختلفة إلا أن شهرته بلغت الآفاق سواء في مصر أو العالمين العربي والإسلامي، حيث عُرف بأنه أشهر منشدي قصيدة البردة، ولقب بـ «مداح الرسول».

ويعود ارتباط العطواني بقصيدة البردة إلى سنوات طفولته الأولى عندما التحق بكتاب القرية، وتعلم أحكام القرآن الكريم وحفظه كاملاً مجوداً، وكان من عادة شيخ الكتاب حين ينتهي من تعليم التلاميذ أن يختم لقاءه معهم بأنشودة دينية، وكانت قصيدة المديح النبوي للإمام البوصيري هي تلك الأنشودة التي يرددها التلاميذ كل مرة، وقد أعجب العطواني بكلمات القصيدة، الأمر الذي ساعده على حفظها، وأخذ ينشد بها بين التلاميذ وشيخ الكتاب.