«الاحتلال» يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي (رام الله، غزة)







اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، ثلاثة شبان فلسطينيين خلال دهم في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وقال مصدر أمني، إن المعتقلين هم كل من عدي محمود أبو مفرح (25 عامًا)، وأحمد صلاح حيان (17عامًا)، وأمجد هشام طقاطقه (15عامًا). كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية، وكثفت من وجودها العسكري، في محيط قرى، وبلدات يعبد، وعرابة، ومخيم وبلدة فحمة، وشارع جنين – نابلس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية وأمنية قولها، إن قوات الاحتلال شرعت بتوقيف المركبات، وتفتيشها، والتدقيق في هويات راكبيها، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.



وشنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات في بلدة سلوان بالقدس المحتلة عقب حملة دهم وتفتيش في عدد من المنازل. وقالت مصادر فلسطينية، إن الاعتقالات طالت عدداً من المقدسيين عرف منهم حمد أبو صبيح، وناجي محمد عودة، ومحمد خالد عودة، ومحمد جبر عباسي، وأحمد عبد المنعم الأعور. وأضافت أن جنود وشرطة الاحتلال اقتادوا المعتقلين إلى جهة غير معلومة معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي. في وقت نشرت جماعة يهودية متطرفة دعوات للاستعداد لاقتحام مكثف للمسجد الأقصى الخميس المقبل. وحرض موقع «جبل الهيكل» على اقتحام المسجد بأعداد كبيرة جداً، وذلك رداً على إغلاقه بوجوههم لمدة 9 أيام، وهي الفترة التي شهدت اعتكاف المسلمين في العشر الأواخر من رمضان.

من جهة ثانية، قالت مصادر إعلامية وعسكرية، إن جيش الاحتلال بدأ مناورات عسكرية ظهر أمس، في غلاف غزة والمناطق المحيطة بحدود غزة استعداداً لأي حرب قادمة محتملة. وحسب المصادر، فإن المناورة شاركت فيها قطاعات واسعة من الجيش وتعطلت فيها حركة المرور. وأوضح الناطق العسكري باسم الجيش، أن قوات مسلحة من قيادة المنطقة الجنوبية شاركت بالمناورة التي استمرت ساعات، مبينًا أن المناورة مدرجة في جدول المناورات ومعدة للحفاظ على الجاهزية لأي طارئ.



من جهة أخرى، رفضت السلطات الإسرائيلية طلباً من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) لزيارة الخليل قبل إجراء تصويت مقبل من قبل المنظمة لتسجيل المدينة القديمة في المدينة كموقع للتراث العالمي الفلسطيني.

وقال السفير الإسرائيلي لدى يونيسكو كارمل شاما-هاكوهن «من حيث المبدأ، لن تقدم إسرائيل أي شرعية لأي تحرك سياسي فلسطيني تحت ستار الثقافة والتراث».



وكانت السلطة الفلسطينية قدمت طلباً لإدراج المدينة القديمة في الخليل، بما في ذلك المسجد الإبراهيمي ومغارة المكفيلا، كموقع للتراث العالمي في عام 2012، وهي عملية يمكن أن تستغرق سنوات، ولكنها تحاول الآن تسريع الطلب بسبب المخاطر المهددة للمكان.



وستجتمع لجنة التراث العالمي التابعة لليونيسكو في الفترة من 2 إلى 12 يوليو في مدينة كراكوف في بولندا، لعقد اجتماعها السنوي. وستصوت الدول الأعضاء الـ21 في لجنة التراث العالمي على الطلب الفلسطيني في اقتراع سري. وتحتاج إسرائيل إلى سبعة أصوات من أجل إعاقة الاقتراح.