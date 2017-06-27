«الاحتلال» يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي (رام الله، غزة)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، ثلاثة شبان فلسطينيين خلال دهم في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وقال مصدر أمني، إن المعتقلين هم كل من عدي محمود أبو مفرح (25 عامًا)، وأحمد صلاح حيان (17عامًا)، وأمجد هشام طقاطقه (15عامًا). كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية، وكثفت من وجودها العسكري، في محيط قرى، وبلدات يعبد، وعرابة، ومخيم وبلدة فحمة، وشارع جنين – نابلس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية وأمنية قولها، إن قوات الاحتلال شرعت بتوقيف المركبات، وتفتيشها، والتدقيق في هويات راكبيها، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.
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من جهة ثانية، قالت مصادر إعلامية وعسكرية، إن جيش الاحتلال بدأ مناورات عسكرية ظهر أمس، في غلاف غزة والمناطق المحيطة بحدود غزة استعداداً لأي حرب قادمة محتملة. وحسب المصادر، فإن المناورة شاركت فيها قطاعات واسعة من الجيش وتعطلت فيها حركة المرور. وأوضح الناطق العسكري باسم الجيش، أن قوات مسلحة من قيادة المنطقة الجنوبية شاركت بالمناورة التي استمرت ساعات، مبينًا أن المناورة مدرجة في جدول المناورات ومعدة للحفاظ على الجاهزية لأي طارئ.
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وقال السفير الإسرائيلي لدى يونيسكو كارمل شاما-هاكوهن «من حيث المبدأ، لن تقدم إسرائيل أي شرعية لأي تحرك سياسي فلسطيني تحت ستار الثقافة والتراث».
وكانت السلطة الفلسطينية قدمت طلباً لإدراج المدينة القديمة في الخليل، بما في ذلك المسجد الإبراهيمي ومغارة المكفيلا، كموقع للتراث العالمي في عام 2012، وهي عملية يمكن أن تستغرق سنوات، ولكنها تحاول الآن تسريع الطلب بسبب المخاطر المهددة للمكان.
وستجتمع لجنة التراث العالمي التابعة لليونيسكو في الفترة من 2 إلى 12 يوليو في مدينة كراكوف في بولندا، لعقد اجتماعها السنوي. وستصوت الدول الأعضاء الـ21 في لجنة التراث العالمي على الطلب الفلسطيني في اقتراع سري. وتحتاج إسرائيل إلى سبعة أصوات من أجل إعاقة الاقتراح.