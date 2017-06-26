1612 لاجئاً فلسطينياً في أقبية سجون النظام السوري

بيروت (وكالات)

نقلت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا مطالبة عائلات فلسطينية للنظام السوري بالكشف عن مصير أبنائها المعتقلين في سجون قواته وأجهزته الأمنية.

وأشارت المجموعة في بيان لها أمس، إلى أنها وثقت 1612 عائلة فلسطينية لاجئة في سوريا مر عليها عيد الفطر وأحد أفراد عائلتها معتقلاً في سجون وأفرع مخابرات النظام السوري.

ووفقاً للإحصائيات التي تمكنت مجموعة العمل من توثيقها بالأسماء فإن 1612 لاجئاً فلسطينياً لا يزالون معتقلين لدى النظام السوري، بينهم 100 امرأة وفتاة فلسطينية.

وجددت مجموعة العمل مطالبتها للنظام السوري بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في سجونه، مشددة على ضرورة الإفصاح عن مصيرهم بشكل فوري، مشيرة إلى أن الإخفاء القسري للمدنيين يشكل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية.