انهيار داعش الإرهابي في الموصل والرقة

دمشق (وكالات)

سيطرت قوات «سوريا الديمقراطية» على نحو 25% من مساحة مدينة الرقة، معقل تنظيم «داعش»، بعد سيطرتها على حي القادسية وذلك بعد مرور 20 يوماً على بدء المعارك، فيما أكد التحالف الدولي أن مسألة سقوط الرقة من أيدي «داعش» هي «مسألة وقت»، وجدد الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، قصفه على مواقع النظام في القنيطرة رداً على سقوط قذائف في الجولان المحتل، بينما انفجرت سيارة مفخخة عند حاجز عسكري للنظام في مدينة دمشق.

وأعلنت قوات «سوريا الديمقراطية»، سيطرتها على حي القادسية، وقالت القوات في بيان نشرته على أحد حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها سيطرت على حي القادسية الواقع غربي الرقة.

وتمكنت قوات «سوريا الديمقراطية» حتى الآن من السيطرة على 4 أحياء بالكامل هي «المشلب والصناعة» من الجهة الشرقية و«الرومانية والسباهية» من الجهة الغربية. كما سيطرت على أجزاء من أحياء أخرى بينها «حطين والقادسية» غرب و«البريد» شمال غرب، و«بتاني» شرق المدينة. وتتركز الاشتباكات الآن في حي القادسية.

وتسيطر القوات أيضاً على معمل السكر وأجزاء من قاعدة عسكرية عند أطراف المدينة الشمالية. وتسعى قوات «سوريا الديمقراطية» إلى عزل وسط المدينة عن أحيائها الشمالية، والتضييق على عناصر «داعش» فيها.