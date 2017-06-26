ولد الشيخ يدعو الأطراف اليمنية إلى تقديم تنازلات للسلام

عدن (الاتحاد، وكالات)

أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن أمله في أن يلهم عيد الفطر السياسيين في اليمن على تقديم التنازلات، واتخاذ القرارات التي تحمل الخير للوطن، وقال في تهنئة مقتضبة عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «أحر وأصدق التمنيات لليمنيين واليمنيات، وكلنا أمل أن يلهم هذا العيد المسؤولين السياسيين على اتخاذ القرارات، وتقديم التنازلات التي تحمل الخير والسلام للوطن والمواطن».

من جهته، طالب رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، أمس، المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية لتوريد جميع الإيرادات إلى &rlmالبنك المركزي في عدن كي تفي الحكومة بكل التزاماتها، مشيراً إلى أن عدن وبقية &rlmالمحافظات المحررة تشهد تنمية حقيقية من خلال توفير الخدمات، ولافتاً إلى أن عملية البناء صعبة وعلى جميع القوى الوقوف يداً واحدة ورفض أي أعمال عنف وفوضى &rlmقد تعوق التنمية وتوقفها.&rlm

وقال ابن دغر خلال لقائه ومحافظ عدن عبدالعزيز المفلحي عدداً من أعضاء الحكومة والقيادات العسكرية والأمنية وأعضاء السلطة المحلية ورئيس جهاز الأمن القومي ورئيس جهاز الأمن السياسي لتبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر: «إن هذا العيد يأتي وقد حققت الحكومة جزءاً من متطلبات المواطنين، وعملت على تطبيع الأوضاع الحياة في المناطق المحررة كما صرفت مرتبات الموظفين في المحافظات المحررة، وتسعى جاهدة لصرف المرتبات في جميع محافظات الجمهورية دون استثناء، وذلك يجب على المجتمع الدولي الضغط على المليشيات الانقلابية بتوريد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي عدن لكي تفي الحكومة بكل التزاماتها».

وأضاف أن عدن وبقية المحافظات المحررة تشهد تنمية حقيقة من خلال توفير الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون من كهرباء ومياه وصحة وتعليم وطرقات، وأن عجلة التنمية في هذه المحافظات قد بدأت بتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة تعمل على تنفيذ هذه التوجيهات ويجب على الجميع الوقوف يداً واحدة ورفض أي أعمال عنف وفوضى قد تعيق هذه التنمية وتوقفها. وشدد على سرعة استكمال صرف رواتب أسر الشهداء والجرحى ومنتسبي الجيش والأمن لشهري يناير وفبراير، منوهاً بأن توجيهات رئيس الجمهورية تقتضي باستكمال صرف مرتبات الجيش والأمن للأشهر المتأخرة.

وحيا ابن دغر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في ميادين الشرف العزة الذين يدافعون عن الجمهورية والثورة والدولة الاتحادية في مختلف الميادين والجبهات ويَصُدرون أروع الانتصارات والبطولات التي ستتكل بالنصر القريب، وباتت معالمه تلوح في الأفق.