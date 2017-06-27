الإمارات تضيء الساحل الغربي اليمني

عدن (الاتحاد)







أكد مدير كهرباء المخا في محافظة تعز علي أحمد الرعيني أن إعادة تشغيل محطة المخا البخارية لتوليد الكهرباء بدعم من الإمارات العربية المتحدة مكن من إعادة النور إلى المدينة والقرى المجاورة لها على الساحل الغربي اليمني. وقال إن المحطة عانت كثيراً من الإهمال أثناء سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على المخا، إلى جانب أعمال النهب والسطو للمعدات والأجهزة الفنية الخاصة بالمحطة، مشيراً إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية سعت عقب تحرير المدينة إلى بذل جهود جبارة من خلال تبني مشروعاً متكاملاً لإنقاذ المحطة من الدمار وإعادة تشغيلها في وقت قياسي وباتت المحطة جاهزة للتشغيل بقوة 145 ميجاوات.



وأضاف أن هذه الخطوات والتدخلات العاجلة من الأشقاء في الإمارات لدعم قطاع الكهرباء تسهم في رفع معاناة أبناء الساحل الغربي من خلال إعادة التيار الكهربائي إلى مناطقهم بشكل كامل خلال الفترة القليلة المقبلة. وأشار إلى أن أهالي المخا يعيشون غمرة الفرحة بهذا الإنجاز بعد الظلام الدامس الذي عاشوه لأكثر من عامين بسبب الحرب والميليشيات التي احتلت مدينتهم، مقدماً الشكر والتقدير للإمارات على كل الجهود التي تبذلها في المخا لإعادة تطبيع الحياة ورفع المعاناة عن السكان. وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد استكمال أعمال صيانة المحطة والشبكة الداخلية، بالإضافة إلى إيصال شبكات أخرى إلى مناطق قريبة من المخا.

من جهة ثانية، تفقد فريق الهلال الأحمر المرضى في مستشفى المكلا للأمومة والطفولة، وقدم لهم الهدايا العينية انطلاقاً من الحرص على إدخال السرور عليهم وتخفيف أوجاعهم ومعاناتهم الإنسانية خاصة في عيد الفطر السعيد. وأكد نائب فريق الهلال الأحمر في حضرموت أحمد النيادي أهمية الزيارة، خاصة أنها تحمل في طياتها الابتسامة والأمل للمرضى في العيد. منوهاً إلى الحماسة التي أظهرها أعضاء الفريق خلال الزيارة، والتي انعكست في حرصهم على إدخال الفرحة والبسمة على المحتاجين والمرضى إضافة إلى ذويهم. وشدد على حرص الهيئة إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها خاصة الذين يعيشون أوضاعاً صعبة سواء في المستشفيات أو في أي من أنحاء اليمن.