مقتل 43 انقلابياً بالمعارك وغارات التحالف في اليمن

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)







قتل 43 عنصراً من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، أمس، في معارك مع قوات الشرعية اليمنية وغارات جوية للتحالف العربي في عدد من المحافظات. وقالت مصادر عسكرية، إن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، والميليشيات في بلدة عسيلان بمحافظة شبوة (جنوب شرق).



وأوضحت مصادر ميدانية لـ «الاتحاد»، أن قوات الجيش والمقاومة تصدت لهجمات الميليشيات في مناطق طوال السادة وبيت صبيح وعكدة العلم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة استمرت ساعات وخلفت قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين. وأضافت أن طيران التحالف نفذ غارتين على موقعين للميليشيات في محيط بيت صبيح، ما أدى إلى مقتل 13 متمرداً. فيما اقتحمت الميليشيات الانقلابية ثلاثة منازل بقرية الحرجة بمديرية بيحان، وتهجمت على ساكنيها من النساء والأطفال.

وقتل 4 انقلابيين وأصيب 5 آخرون بهجوم لمقاتلي المقاومة بمنطقة الخلوة في الزاهر بمحافظة البيضاء المجاورة. وتصدت قوات الجيش والمقاومة في بلدة لودر شمال محافظة أبين (جنوب) لمحاولة تقدم للميليشيات صوب منطقة عقبه ثره المتاخمة لبلدة مكيراس جنوب البيضاء. وقال مصدر في المقاومة إن قوات الشرعية اشتبكت مع المتسللين الذين سقط منهم 7 قتلى. كما تواصلت الاشتباكات بين قوات الجيش والميليشيات في معظم جبهات القتال في تعز، لاسيما بالقرب من معسكر خالد بن الوليد في بلدة موزع غرب المحافظة، وفي شمال وغرب مدينة تعز العاصمة. وأفاد مصدر عسكري في تعز، بمقتل 6 انقلابيين وجرح 11 آخرين في قصف جوي للتحالف على مواقع محيطة بمعسكر خالد.

