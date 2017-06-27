مستثمـرون: سوق البناء والتشييد في قـطـر غير جاذب ويفتقد التنوع

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد خبراء بقطاع البناء والتشييد ومقاولون أن إغلاق المنفذ البري لقطر، والذي كانت تعتمد عليه الدوحة في استيراد مواد البناء من السعودية، يؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد هذه المواد بنسب مرتفعة تصل إلى الضعف، ما يهدد مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها بقطر، موضحين أن السياسة المتعنتة التي تنتهجها حكومة قطر تؤثر سلباً على قطاع البناء والتشييد في الدوحة.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إنه رغم محاولة قطر الحديث عن توفر مصادر بديلة لمواد البناء، فإن ذلك يظل أحد الحلول المؤقتة، والذي لا يمكن الاعتماد عليه فترة طويلة.

وأوضحوا أن تكلفة النقل تمثل نسبة كبيرة من تكاليف البناء، لاسيما بمشاريع البنية التحتية، ومن ثم فإن ارتفاع تكلفة استيراد هذه المواد، يعني زيادة التكاليف الإنشائية، فضلاً عن تأخر إنجاز المشاريع.

وزعمت قطر مؤخراً عدم حدوث أي تأثير على استعداداتها لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم، وأنها أوجدت مصادر بديلة لمواد البناء من مناطق أخرى، لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، مؤكدة أنها كانت تعتمد أكثر على الموانئ البحرية والجو في استيراد المواد اللازمة لعملية الإنشاء وليس على المنفذ البري فقط، فضلاً عن استخدام المواد الموجودة لديها والتي تصنع محلياً، بجانب المواد المخزنة.