تومسون رويترز: 77,8 مليار دولار قيمة إصدارات الديون بالمنطقة

دبي (وام)

قالت «تومسون رويترز» في تقريرها السنوي حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط الذي صدر أمس، إن قيمة إصدارات سندات الدين في الشرق الأوسط بلغت 77.8 مليار دولار العام الماضي بزيادة نسبتها 145% مقارنة بعام 2015 وهي أعلى قيمة سنوية مسجلة في المنطقة لأول مرة منذ بداية تسجيل هذه البيانات في عام 1980.

وأوضحت تقديرات «تومسون رويترز» و«فريمان للاستشارات» أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت 820.8 مليون دولار خلال العام الماضي بارتفاع نسبته 18% في العام الماضي عن عام 2015 وهي أعلى قيمة سنوية مسجلة لرسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط منذ 2008.

وقال نديم نجار مدير عام تومسون رويترز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تعليق له على التقرير:«بدعم من إصدار المملكة العربية السعودية لسندات بقيمة 17.2 مليار دولار في أكتوبر من العام الماضي وصلت قيمة إصدارات سندات الدين في الشرق الأوسط إلى 77.8 مليار دولار».

وأفاد بأن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة الدول أكثر نشاطاً في أسواق الديون بالشرق الأوسط بحصة تبلغ 29% تليها دولة الإمارات وقطر.