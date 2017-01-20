مضاربات الأسهم الصغيرة تسيطر على تعاملات الأسواق

يوسف البستنجي (أبوظبي)
سيطرت موجة من المضاربات على تعاملات الأسواق المالية المحلية، حيث تتركز معظم المضاربات على أسهم الشركات الأجنبية، المدرجة إدراجاً ثانوياً في السوق، ورغم تراجع مستويات السيولة خلال الأسبوع الماضي إلى 6,6 مليار درهم في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، مقارنة مع 7,7 مليار درهم في الأسبوع الذي سبقه، ظلت القيمة السوقية الإجمالية تقريبا مستقرة دون تغيير يذكر.
وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن مستويات السيولة خلال الأسبوع المنتهي أمس، جاءت أقل من الأسبوع الأسبق الذي بلغت قيمة التداولات فيه نحو 6,2 مليار درهم في سوق دبي المالي، لكن التداولات خلال أسبوع الماضي، تركزت على الأسهم المدرجة إدراج ثانوي، والتي هي خارج المؤشرات الخاصة بأسواق المال المحلية.
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وقال: أصبحت السمة الرئيسة للتداولات هي تحقيق ربح سريع من الارتفاع في سعر السهم السوقي، بغض النظر عن بيانات لك الشركات والتوزيعات إن وجدت أو لم توجد أو إذا كانت متوقعة أم لا.
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