مضاربات الأسهم الصغيرة تسيطر على تعاملات الأسواق

يوسف البستنجي (أبوظبي)

سيطرت موجة من المضاربات على تعاملات الأسواق المالية المحلية، حيث تتركز معظم المضاربات على أسهم الشركات الأجنبية، المدرجة إدراجاً ثانوياً في السوق، ورغم تراجع مستويات السيولة خلال الأسبوع الماضي إلى 6,6 مليار درهم في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، مقارنة مع 7,7 مليار درهم في الأسبوع الذي سبقه، ظلت القيمة السوقية الإجمالية تقريبا مستقرة دون تغيير يذكر.

وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن مستويات السيولة خلال الأسبوع المنتهي أمس، جاءت أقل من الأسبوع الأسبق الذي بلغت قيمة التداولات فيه نحو 6,2 مليار درهم في سوق دبي المالي، لكن التداولات خلال أسبوع الماضي، تركزت على الأسهم المدرجة إدراج ثانوي، والتي هي خارج المؤشرات الخاصة بأسواق المال المحلية.

ولفت إلى أن هذه الأسهم امتصت سيولة كبيرة وصلت إلى 54% في جلسة أول أمس، وأكثر من نصف التداولات على تلك الأسهم خلال الأسبوع، والتي منها، جي إف إتش، هيتس تيكيلوم والمدينة للاستثمار وبنك السلام البحرين وبنك السلام السودان، والذي ارتفع بعضها أكثر من 70% منذ بداية العام آي خلال 10 جلسات، إضافة إلى بعض أسهم المضاربة المحلية الضعيفة من حيث مؤشراتها الأساسية.

وقال: أصبحت السمة الرئيسة للتداولات هي تحقيق ربح سريع من الارتفاع في سعر السهم السوقي، بغض النظر عن بيانات لك الشركات والتوزيعات إن وجدت أو لم توجد أو إذا كانت متوقعة أم لا.