تشارلز يرافق ميجان يوم زفافها إلى داخل الكنيسة

وندسور، إنجلترا (رويترز)

احتست دوريا راجلاند (والدة ميجان ماركل) الشاي مع الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا جدة الأمير هاري مساء أمس الجمعة، عشية حفل الزفاف الذي يتابعه الملايين في أنحاء العالم اليوم السبت.

خارج الجدران الحجرية القديمة لقلعة وندسور، مقر إقامة العائلة المالكة منذ ألف عام تقريباً، اختلطت حشود المهنئين والسياح وفرق التغطية التلفزيونية تحت أعلام بريطانية وأميركية.

ومن المقرر أن يتزوج هاري من الأميركية ميجان ماركل، نجمة مسلسل «سوتس» التلفزيوني، في كنيسة سانت جورج التي تعود للقرن الخامس عشر والواقعة بقلعة وندسور، حيث تبدأ مراسم الزواج اليوم. ويتجول العروسان بعدها في أرجاء وندسور في عربة تجرها الأحصنة. وقد أُعجب الأمير تشارلز والد هاري براجلاند مدربة اليوجا عندما التقاها الأربعاء الماضي.

وقد أعلن قصر كنسينجتون أمس الجمعة، أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز سيرافق ميجان ماركل إلى داخل الكنيسة، خلال مراسم زفافها من نجله الأصغر الأمير هاري بعد انسحاب والدها لأسباب صحية، وبعد أحداث درامية عائلية سلطت وسائل الإعلام العالمية الأضواء عليها. وقالت ماركل إنها حزينة لأن والدها لن يستطيع الحضور.

وجاء في بيان القصر أن «الآنسة ميجان ماركل طلبت من صاحب السمو الملكي أمير ويلز أن يرافقها إلى مذبح الكنيسة.. في يوم زفافها». وتابع البيان «يسر أمير ويلز أن يتمكن من الترحيب بالآنسة ماركل بهذه الطريقة في كنف العائلة الملكية». وكانت الممثلة الأميركية السابقة أكدت في بيان رسمي أمس الأول الخميس غياب والدها عن الحدث.

وتتوقع الشرطة احتشاد أكثر من 100 ألف شخص في الشوارع خارج القلعة، وهي مقر سكن الملكة غرب لندن وأقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم. وقالت الشرطة إنها ستتخذ إجراءات أمن مشددة لتأمين الحدث.