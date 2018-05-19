كلوني ودي كابريو يدشنان بلدة مكرسة للمشردين

ادنبره (أ ف ب)

دشنت جمعية أسكتلندية مدعومة من مشاهير من أمثال جورج كلوني وليوناردو دي كابريو، أمس الأول الخميس، في أدنبره بلدة مكرسة كلياً لاستقبال المشردين.

وتضم بلدة «سوشل بايت فيلدج» عشرة مساكن بغرفتي نوم وغرفة جلوس ومطبخ لاستقبال 20 مشرداً، يكونون في مرحلة انتقالية قبل الحصول على مسكن دائم.

وأقيم بين هذه البيوت الجاهزة مركز خدمات يسمح للمقيمين بالتواصل اجتماعياً.

وقال جوش ليتلجون أحد مؤسسي «سوشل بايت»: «أردنا اعتماد نوع جديد من المساكن للمشردين.. أردنا اقتراح مساكن في محيط جميل يحصل فيه الأشخاص المعنيون على الدعم، ويمكنهم إعادة بناء حياتهم بدلاً من أن يكونوا مهمشين».

ورأى جوش أن مراكز الإيواء التقليدية التي يلجأ إليها المشردون عادة يمكن أن تعطي الشعور بأنهم مهمشون.

وتدير جمعية «سوشل بايت» شبكة من مطاعم السندويشات في أسكتلندا توظف فيها مشردين وقد تناول كل من جورج كلوني وليوناردو دي كابريو الغذاء في أحد هذه المطاعم.