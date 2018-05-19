التخصيب.. يجدد الأمل في إنقاذ وحيد القرن الأبيض

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تمكّن علماء في كاليفورنيا من تخصيب أنثى وحيد قرن أبيض جنوبي بالتلقيح الاصطناعي، وهو ما يجدّد الأمل بإنقاذ نوع فرعي آخر من هذه الحيوانات اندثر بشكل شبه كامل. وجرت عملية تلقيح أنثى وحيد القرن المسماة «فيكتوريا» في حديقة سان دييجو في مارس الماضي، وينتظر العلماء الآن نموّ الجنين خلال 14 شهراً، والولادة مرتقبة في صيف عام 2019.

وقال مسؤولون في معهد الأبحاث للحفاظ على الأنواع الحية في سان دييجو في بيان «هذا الحمل ناجم عن تلقيح اصطناعي باستخدام الحيوانات المنوية لوحيد قرن أبيض جنوبي، وهي خطوة مهمة جداً في التقدّم بالمعارف العلمية اللازمة لإحياء نوع وحيد القرن الأبيض الشمالي» الذي لم يبق منه على قيد الحياة على الأرض سوى أنثيين.

وما زالت هنالك عقبات دون عملية إحياء هذا النوع الفرعي الموشك على الاندثار، ولكن العلماء يأملون أن ينجحوا في هذا الأمر في السنوات المقبلة وأن يولد أول صغير وحيد قرن أبيض شمالي في السنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة.