«دبي الملاحية» تطلق مبادرة «التجمع البحري الافتراضي»

دبي (الاتحاد)

أطلقت «سلطة مدينة دبي الملاحية» مؤخراً، مبادرة «تجمع دبي البحري الافتراضي» (DMVC) الذي يوفر منصة مهمة لتمكين جسور التواصل الفعال بين مكونات التجمع البحري بعيداً عن عوائق الزمان والمكان، فضلاً عن تعزيز انخراط المجتمع البحري العالمي بالنشاطات البحرية في دبي، استناداً إلى أربع ركائز أساسية تتمثل في تطوير التجمع البحري والتمكين والتوعية والمشاركة. وتندرج الخطوة في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها السلطة البحرية لترجمة أهداف «استراتيجية القطاع البحري في دبي»، الرامية إلى الارتقاء بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي بما يواكب التطورات المتلاحقة على المستويين الإقليمي والدولي، وصولاً إلى قطاع بحري آمن ومستدام ومتكامل ومتجدد في دبي.

وأوضح سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، رئيس «سلطة مدينة دبي الملاحية»، أنّ إطلاق مبادرة «تجمع دبي البحري الافتراضي»: «سيمثل خطوة سبّاقة باتجاه دعم جهود تحويل التجمع البحري المحلي في دبي إلى أحد التجمعات الأكثر شمولية وتميزاً وتنافسية في العالم، عملاً بالتوجيهات السديدة للحكومة الرشيدة. إذ يستند نطاق عمل المبادرة المبتكرة إلى الترويج لأفضل الممارسات البحرية العالمية وتسهيل وصول رواد القطاع البحري إلى الخدمات البحرية عالمية المستوى في دبي، ما يسهم بدوره في تعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالفرص الواعدة التي تزخر بها دبي، علاوة على تفعيل دور القطاع البحري كرافد حيوي من روافد التنويع الاقتصادي، وصولاً إلى اقتصاد ما بعد النفط».

وأضاف «تكمن أهمية «تجمع دبي البحري الافتراضي» في كونه أحدث الدعائم المتينة لجعل دبي منافساً قوياً لأهم المراكز البحرية العالمية، لا سيّما أنه قائم على هدف جوهري يتمثل في الارتقاء بمكونات التجمع البحري وفق أعلى معايير التنافسية والشمولية والتميز وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها تفعيل مساهمة القطاع البحري في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارة محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي».

ويرتكز مفهوم التجمع الافتراضي على تعزيز المرونة والكفاءة والجودة في تقديم محفظة واسعة ومتكاملة من الخدمات، بالإضافة إلى المشاركة والتفاعل عبر مفهوم التواجد والتواصل الافتراضي، فضلاً عن الارتقاء بالقدرة على البحث والتطوير والابتكار والتعافي من الكوارث وتعزيز السلامة البحرية والحد من التكاليف وتخفيض البصمة الكربونية بما يصب في خدمة جهود الاستدامة.

يكتسب «تجمع دبي البحري الافتراضي» أهمية استراتيجية، كونه خطوة متقدمة على درب تعزيز تنافسية القطاع البحري المحلي، بما يواكب الخطوات السباقة التي تخطوها دبي للتحول إلى المدينة الأذكى عالمياً.

وتتمثل أبرز الملامح المميزة للمبادرة الجديدة في أنها توفر منصة متكاملة للترويج للبحث والتطوير والابتكار البحري، تشمل بوابة معلوماتية ومعرفية شاملة للقطاع البحري، بالإضافة إلى المركز الافتراضي البحري للابتكار والبحث والتطوير والتدريب، ومؤشر القطاع البحري، علاوة على تسهيل وصول وتفاعل اللاعبين الرئيسيين ضمن القطاع البحري، الإقليمي والدولي، إلى محفظة متكاملة من الخدمات البحرية الذكية ومعلومات شاملة وموثوقة حول أبرز المبادرات المنضوية تحت مظلة «سلطة مدينة دبي الملاحية».