باريس (أ ف ب)
أطلق رؤساء بلديات عشرات المدن حول العالم، نداء إلى زعماء مجموعة العشرين لحضّهم على «الوفاء بالتزاماتهم» بهدف مكافحة تغير المناخ، وذلك في بيان نشرته أمس صحيفة «ليزيكو» الفرنسية ومطبوعات أخرى في كلّ أنحاء العالم.
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وشدد رؤساء البلديات على أنّ «بلوغ أهداف اتفاق باريس يتطلب تحرّكاً غير مسبوق»، مطالبين بإصلاحات «عاجلة» واستثمارات في الطاقة والنقل والغذاء والنفايات. وكتب رؤساء البلديات: «علينا جميعاً العمل معاً بهدف إنقاذ كوكبنا»، مقترحين «إقامة تحالف واقعي وإيجابي يكون في خدمة مواطنينا».