ثقة الشركات الألمانية ترتفع إلى مستوى قياسي

برلين (رويترز)







أظهر مسح أمس، أن ثقة الشركات الألمانية ارتفعت على غير المتوقع في يونيو الجاري، لتصل إلى مستوى قياسي، في علامة جديدة على أن المسؤولين التنفيذيين بالشركات ازدادوا تفاؤلاً بآفاق نمو أكبر اقتصاد أوروبي. وقال معهد ايفو للأبحاث الاقتصادية ومقره ميونيخ، إن مؤشره لمناخ الأعمال الذي يستند إلى مسح شهري يشمل نحو سبعة آلاف شركة، ارتفع إلى 115.1 نقطة من 114.6 في مايو الماضي. وكان متوسط التوقعات في استطلاع لرويترز يشير إلى قراءة تبلغ 114.4 نقطة. وقال كليمنس فوست رئيس المعهد في بيان «المعنويات بين الشركات الألمانية مبتهجة».



وأضاف «الشركات صارت أكثر ارتياحاً للوضع الحالي للأعمال هذا الشهر. كما تتوقع أيضا تحسن الأعمال. الاقتصاد الألماني يسجل أداء قويا جدا». وقال خبير اقتصادي من ايفو لرويترز إن الاستهلاك الشخصي محرك رئيس للاقتصاد ولا يزال هناك مجال لنمو الصادرات.