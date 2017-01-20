أبوظبي تستضيف الدورة الافتتاحية لمعرض المتاجر الذكية 2017

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد العاصمة الإماراتية انطلاق الدورة الافتتاحية لـ«معرض المتاجر الذكية 2017»، الحدث الأول من نوعه الذي يركز على أحدث التوجهات المتعلقة بتصاميم وتقنيات وخدمات قطاع التجزئة، وذلك بين 23-25 يناير 2015 في «مركز أبوظبي الوطني للمعارض» (أدنيك).

وقال بيان أمس «يغطي المعرض مختلف جوانب قطاع التجزئة في المنطقة بمشاركة مجموعة واسعة من كبرى الشركات الإقليمية والعالمية التي ستعرض أحدث ابتكاراتها ضمن 4 فئات تشمل: التصميم الذكي للمتاجر وتقنيات المتاجر الذكية وخدمات المتاجر الذكية والمتاجر الافتراضية الذكية».

يشارك في المعرض، الذي تنظمه شركة «فيرتشوال إنفو سيستمز» للمعارض والمؤتمرات، عارضون كثيرون ليسلطوا الضوء على مجموعة واسعة من الحلول التي تتراوح بين الهندسة المعمارية والتصميم التجاري والتجهيزات السمعية والبصرية والخدمات اللوجستية وتقنيات المحاكاة لقطاع التجزئة في المنطقة.

وقال جايارامان ناير، رئيس مجلس إدارة شركة «فيرتشوال إنفو سيستمز» للمؤتمرات والمعارض «معرض المتاجر الذكية سيكون حدثاً بالغ الأهمية بالنسبة للمزوّدين والمستخدمين لما يقدمه من فرصة استعراض أحدث المنتجات والعروض الجديدة إضافة إلى استكشاف الحلول المعتمدة حالياً في القطاع. وقد تم تصميم المعرض ليكون منصة تسهم في ردم الهوّة في السوق وتجمع بين كل الموردين تحت سقف واحد، كما سيتيح للشركات الجديدة فرصة قيّمة للوصول إلى جميع مزوّدي الخدمات، فضلاً عن تمهيد الطريق أمام الشركات العالمية لتعزيز تواصلها مع أسواق المنطقة».

بدورها، قالت ريشمي راج، العضو المنتدب في شركة ’إنفو كويست‘ «يسجل قطاع التجزئة الإماراتي نمواً مستمراً، كما يشهد مزيداً من التطوّر والتغيير كل يوم. ونتطلع من خلال هذا المعرض إلى إقامة علاقات مع قاعدة أوسع من العملاء في قطاع التجزئة، كما نعتزم إطلاق أنظمتنا المبتكرة لمداخل المتاجر (SENSORMATIC) حيث تغطي هوائيات الاستشعار المداخل التي يصل عرضها حتى 2.5 متر. وسنكشف أيضاً عن تطبيقنا الخاص بفئات منتجات التجزئة، والذي يمثل ابتكاراً رائداً على مستوى القطاع، حيث سيمكن تجار التجزئة من الوصول إلى المستهلكين وتزويدهم بتجارب منقطعة النظير.

وسيتاح لتجار التجزئة أيضاً الاطلاع على أحدث التوجهات والتقنيات، بالإضافة إلى بلورة فهم عميق حول الابتكارات الجديدة في القطاع، واتخاذ قرارات مستنيرة لتطوير أعمالهم».

تجدر الإشارة إلى أن ’معرض المتاجر الذكية 2017‘ سيوفر منصة مثالية لتعزيز التواصل بين العملاء والجهات العارضة، فضلاً عن إتاحة مزيد من الفرص المجزية للمعنيين في القطاع.