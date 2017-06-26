«سبايس أكس» تطلق 10 أقمار اصطناعية

لوس أنجلوس (أ ف ب)







أطلقت شركة «سبايس أكس» بنجاح أمس الأول، عشرة أقمار اتصالات صغيرة لحساب شركة «إيريديوم» بوساطة الصاروخ «فالكون 9». ووضعت الأقمار البالغ وزن كل واحد منها 861 كيلوجراما في مدار منخفض على ارتفاع 620 كيلومتراً بعد ساعة على إطلاقها. وانطلق الصاروخ من قاعدة فاندنبرج الجوية. وبعد أقل من ثماني دقائق على الإقلاع، عاد الطابق الأول من صاروخ «فالكون 9» البالغ ارتفاعه 41 متراً ليحط على منصة عائمة في المحيط الهادئ.



وهذه المرة السابعة التي تنجح فيها «سبايس أكس» في هذه المناورة الدقيقة على منصة في عرض البحر. وقد توصلت إلى ذلك على اليابسة ست مرات أيضاً في كاب كانافيرال في فلوريدا. وهذه ثاني مجموعة من أقمار «إيريديوم» التي تطلقها «سبايس أكس» بعد دفعة أولى من عشرة أقمار في يناير الماضي.

وستطلق «سبايس أكس» ما مجموعه 75 قمراً من أصل 81 في إطار كوكبة عالمية جديدة لشركة «إيريديوم» ستوضع في الخدمة اعتباراً من 2018 باستثمار قدره ثلاثة مليارات دولار.