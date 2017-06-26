  • الثلاثاء 03 شوال 1438هـ - 27 يونيو 2017م

للجلسة الثالثة على التوالي

النفط يرتفع ونمو المعروض الأميركي يحد المكاسب
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تاريخ النشر: الثلاثاء 27 يونيو 2017

لندن، سيؤول (رويترز، د ب أ)


ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي أمس، مع استفادة المضاربين من هبوطه الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، لكن الزيادة المستمرة في الإمدادات الأميركية وعدم ظهور دلائل تذكر على انخفاض المخزونات العالمية كبح مكاسب الخام.
وزاد المستثمرون في العقود الآجلة وعقود الخيارات للخام الأميركي مراهناتهم على عدم تسجيل الأسعار المزيد من الارتفاع، مع زيادة عدد منصات الحفر النفطية العاملة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.

وزاد إنتاج النفط الصخري الأميركي نحو 10% منذ العام الماضي ليهدد، مع نمو إنتاج دول مثل البرازيل، بتقويض جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها لخفض مخزونات الخام العالمية من خلال تقليص الإنتاج. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 48 سنتاً إلى 46.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 0836 بتوقيت جرينتش. ولا يزال السعر متجهاً لتكبد خسارة تقارب 20 % في النصف الأول من العام الحالي، بعد بلوغه أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي عند 44.35 دولار للبرميل في 21 يونيو الجاري. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 47 سنتاً 43.48 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات حكومية أمس، أن واردات إسبانيا من النفط الخام ارتفعت نحو واحد بالمئة على أساس سنوي في أبريل الماضي إلى 5.32 مليون طن، وسجلت الشحنات السعودية والعراقية والجزائرية أكبر زيادات بالنسبة المئوية. وقالت الهيئة المعنية باحتياطيات الطاقة الاستراتيجية بإسبانيا في نشرتها الشهرية، إن منطقة الشرق الأوسط باتت أكبر مورد لإسبانيا في أبريل للمرة الأولى منذ يناير 2012.
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