النفط يرتفع ونمو المعروض الأميركي يحد المكاسب

لندن، سيؤول (رويترز، د ب أ)







ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي أمس، مع استفادة المضاربين من هبوطه الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، لكن الزيادة المستمرة في الإمدادات الأميركية وعدم ظهور دلائل تذكر على انخفاض المخزونات العالمية كبح مكاسب الخام.



وزاد المستثمرون في العقود الآجلة وعقود الخيارات للخام الأميركي مراهناتهم على عدم تسجيل الأسعار المزيد من الارتفاع، مع زيادة عدد منصات الحفر النفطية العاملة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.

وزاد إنتاج النفط الصخري الأميركي نحو 10% منذ العام الماضي ليهدد، مع نمو إنتاج دول مثل البرازيل، بتقويض جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها لخفض مخزونات الخام العالمية من خلال تقليص الإنتاج. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 48 سنتاً إلى 46.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 0836 بتوقيت جرينتش. ولا يزال السعر متجهاً لتكبد خسارة تقارب 20 % في النصف الأول من العام الحالي، بعد بلوغه أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي عند 44.35 دولار للبرميل في 21 يونيو الجاري. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 47 سنتاً 43.48 دولار للبرميل.

