«إكسبرس موني»: 12% نمواً في الحوالات المالية

مسقط (الاتحاد)

سجلت شركة إكسبرس موني للتحويلات المالية، زيادة في نسبة الحوالات قدرها 12% خلال النصف الأول من شهر رمضان بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وتأتي هذه الزيادة نتيجة للحوالات الصادرة إلى جنوب شرق آسيا، ومناطق أخرى من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال سوديش غيريان، رئيس العمليات لدى «إكسبرس موني»: «نلاحظ في الغالب تزايداً في حجم الحوالات المرسلة إلى الأهل والأصدقاء في الوطن، وسجلنا هذا العام زيادةً في حجم الحوالات بنسبة 12% خلال أول أسبوعين من شهر رمضان المبارك، ومن الممكن أن يتغير هذا الرقم عندما نجمع بيانات شهر رمضان كاملة بعد عيد الفطر. وتعدّ هذه الزيادة في الحوالات، مؤشراً يعكس انتشار الكرم خلال شهر رمضان، ويجسد رغبة الأفراد في مساعدة عائلاتهم للاستعداد لاحتفالات العيد».

وتعتبر زيادة نسبة الحوالات دليلاً على زيادة الإنفاق والاستهلاك خلال الشهر الفضيل، حيث أشارت دراسة أجرتها «إكسبرس موني» العام الماضي شملت مناطق دول مجلس التعاون الخليجي كافة، إلى أن 63% من المغتربين في سلطنة عُمان قاموا بتحويل المزيد من المال إلى عائلاتهم في رمضان، بينما أنفق 88% منهم مبالغ أكبر في أعمال الخير والإحسان. بالإضافة إلى ذلك، فقد أشار 75% من المشاركين في الدراسة إلى أنهم خصّصوا وقتاً أكبر للأنشطة الاجتماعية مع العائلة والأصدقاء خلال شهر رمضان المبارك.