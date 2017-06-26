«هوت براندز» الإماراتية تطلق برنامجاً جديداً لولاء العملاء

دبي (الاتحاد)







أطلقت مجموعة هوت براندز إنترناشيونال برنامج ولاء العملاء الجديد لمكافأة عملائها الأوفياء من خلال ثلاثة مستويات مختلفة، احتفالاً بمرور ربع قرن على تأسيسها في الإمارات.



ومنذ افتتاح المجموعة لمركزها الأول في الدولة بفريق عمل بلغ عدده سبعة موظفين فقط، شهدت الشركة نمواً متميزاً لتصبح مجموعة تدير عدة علامات تجارية متعددة الجنسيات، ويعمل تحت مظلتها اليوم أكثر من 450 موظفاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والهند، ضمن 60 منفذاً في عدد من أهم مراكز التسوق في المنطقة.

ويحمل برنامج ولاء العملاء الجديد اسم «جاسترونوت»، وهو يتيح للعملاء الأوفياء الارتقاء عبر ثلاثة مستويات للولاء هي الأرض والقمر والشمس، حيث تصبح الهدايا أكثر تميزاً مع الارتقاء من مستوى لآخر، ويمتد برنامج الولاء ليشمل ستةً من العلامات التجارية التابعة للمجموعة وهي: شاميانا وهارو وماجيك ووك وسانتينوز وسوجوي وووك تشي.



وانطلاقاً من خبرة المجموعة في قطاع المأكولات والمشروبات، يأتي برنامج «جاسترونوت» متميزاً عن سائر برامج الولاء، حيث يمكن للعملاء استخدام البرنامج من خلال تسجيل رقم هاتفهم الجوال وإنشاء صفحتهم الشخصية على الإنترنت، وتجرى جميع الاتصالات والمراسلات والمكافآت عبر الرسائل النصية دون الحاجة لبطاقات أو قسائم ورقية أو تجميع ملصقات، ويقدم البرنامج مكافآت للعملاء تصل قيمتها إلى 20%، بينما يبلغ متوسط مكافآت برامج الولاء الأخرى ضمن قطاع المأكولات والمشروبات نحو 10-15%.

وقال أفيناش بال، رئيس مجلس إدارة هوت براندز إنترناشيونال: «يعود الفضل في تميزنا لدولة الإمارات وحكومتها التي تقدم الكثير من التسهيلات للعمل والاستثمار، ولعملائنا الأوفياء الذين أعددنا لهم برنامج الولاء تعبيراً عن تقديرنا لدعمهم، وحرصنا خلال هذه السنوات على تخصيص الكثير من الوقت لتصميم وتطوير برنامج ولاء يضم كل العناصر اللازمة مثل الابتكار وسهولة الاستخدام مع تقديم جوائز مجزية، ولا شك أن «جاسترونوت» سيقدم لعملائنا المزايا التي يستحقونها».



وأضاف: «نسعى الآن بعد إطلاق البرنامج رسمياً إلى مواصلة تطويره ليشمل المزيد من المزايا في مختلف مستوياته، ولا شك أن البرنامج الجديد سينجح قريباً في ترسيخ مكانته كواحد من أفضل برامج ولاء العملاء في المنطقة، مع مزايا متنوعة مثل قسائم أعياد الميلاد وعروض حصرية للطهاة وجلسات تذوق خاصة ودروس الطهو، وفرص التفاعل مع خبراء الطهو المشاهير والمساهمة في ابتكار الوصفات، وغيرها من المسابقات المتنوعة».