مليار درهم حجم سوق الدهانات في الإمارات و5% نمواً في 2017

حسام عبدالنبي (دبي)







يقدر سوق دهانات الديكور في الإمارات بنحو مليار درهم، فيما يتوقع نمو السوق بمعدل يتجاوز 5% في العام الحالي مدعوماً بشكل قوي من قطاع الإنشاءات ومتماشياً مع النهضة العقارية التي تشهدها الدولة، حسب موفق بليش، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «كابارول» للدهانات، مؤكداً أن السوق العقارية في الإمارات لا تزال جذابة، وذلك بالتزامن مع مواصلة الدولة لمسيرتها نحو التحول إلى سوق عقارية أكثر نضجاً وبعد أن أصبح هذا القطاع في الإمارات أكثر استعداداً لمواجهة التحديات الداخلية والإقليمية التي تحدث حالياً.



وقال بليش، إن الطفرة النوعية التي تشهدها الإمارات في قطاع الصناعة، تعكسها الأرقام وحجم الاستثمارات والطلب على الأراضي الصناعية، لاسيما في الأعوام القليلة الماضية، منوهاً أن تلك الطفرة تأتي نتيجة للخطط الفاعلة التي وضعتها الحكومة للنهوض بالقطاعات الصناعية والخدمية، من أجل تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز عبر تعزيز دور القطاعات الصناعية مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي إلى 25% في العام 2021.

وعن مخططات الشركة للاستفادة من زخم مشروعات البنية التحتية التي ستنفذها دولة الإمارات خلال الأعوام المقبلة، أفاد بليش، أنه استقرار للواقع العقاري المتميز في دوله الإمارات وبناءً على طرح الدولة لمشروعات عقارية ضخمة ومشاريع استراتيجية قررت شركة «كابارول» الألمانية، الاستثمار في دولة الإمارات بإنشاء مصنع متميز وحديث في مدينة دبي الصناعية ثم أجرت التوسعة الأولى لمصنعها للتماشي مع ازدهار القطاع العقاري ورغبة منها في المشاركة بشكل فعال في التنمية العقارية المتوقعة خلال العشر سنوات المقبلة.



وأشار إلى أن الشركة استطاعت زيادة تعاملاتها بنسبة 25% في العام الماضي، وتتطلع إلى تحقيق نسبة نمو عالية في العام الحالي تصل إلى 35% من خلال المساهمة في معظم المشاريع الاستراتيجية في الدولة وكذلك مشاريع التطوير العقاري، معلناً أنه نظراً لزيادة المبيعات في الفترة الحالية تخطط الشركة لتنفيذ المرحلة الثانية من التوسع ضمن خطة رفع الإنتاج لتتواكب مع توجهات السوق العقارية الإيجابية.

وذكر بليش، أن المنافسة الحادة في سوق الدهانات في دولة الإمارات جعلت جودة الصناعة والمنتجات أكثر القضايا إلحاحاً أمام الجهات الصناعية كي تنجح في إنتاج سلع أو تقديم خدمات تلبي حاجات الناس وتوقعاتهم، بأسعار مناسبة لتكون قادرة على المنافسة، مشدداً على أن إنتاج سلع بمواصفات قياسية عالية، تستطيع منافسة السلع المنتجة في أية دولة من دول العالم أصبح أمراً حتمياً في الوقت الحاضر، فإذا كانت منتجات الشركة تستطيع المنافسة في مجال الجودة، فإن هذه المنتجات تصبح قادره على احتلال موقع قيادي في السوق الإماراتي والعالمي.



وأوضح أن من الأمور التي تتميز بها الشركة أنه تم تصميم دهانات «كابرول» لتناسب البيئات التي تعُتبر فيها الجودة أمراً جوهرياً، فهي تسهم في خلق مظهر رائع مع قدرتها على تحمل الظروف المناخية القاسية في منطقة الشرق الأوسط.



وبين بليش، أن «كابارول» تعد من الشركات الرائدة في مجال تطوير وإنتاج الدهانات وطلاء المينا والدهانات الإنشائية والديكورية عالية الجودة، بالإضافة إلى أنظمة العزل الحراري الموفرة للطاقة والعالية الجودة، حيث تحتل الشركة المركز الأولى أوروبياً في صناعة الدهانات بحجم مبيعات يقدر بـ 1.7 مليار يورو وتعد ثالث أكبر شركات أوروبا ضمن قطاع الأعمال العائلية، لافتاً إلى أن شركة «كابرول للدهانات»، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة دويتشيه أمفبولين فيرك (DAW) الألمانية تأسست في دبي عام 1998، ومنذ ذلك الحين نجحت الشركة في جلب أفضل التقنيات والخدمات الألمانية إلى أسواق الشرق الأوسط المتنامية، كما تمكنت من الفوز بعدد من المشروعات المعروفة ومنها أكويا أوكسجين، وفندق العنوان بوليفارد، وفاونتن فيوز، والاتحاد بلازا في العاصمة أبوظبي وغيرها الكثير.