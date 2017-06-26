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موّل 19 مشروعاً بقيمة 694 مليون درهم في 18 دولة

«أبوظبي للتنمية» يعلن مشاريع الطاقة المتجددة المؤهلة لتمويل «الدورة الخامسة» يناير 2018
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تاريخ النشر: الثلاثاء 27 يونيو 2017

بسام عبدالسميع (أبوظبي)


يعلن صندوق أبوظبي للتنمية بحلول يناير 2018 عن المشاريع المؤهلة والدول المستحقة لتمويل الدورة الخامسة من مبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرنيا»، حيث يتلقى الصندوق حالياً طلبات تمويل هذه الدورة، فيما يبدأ الصندوق تلقي طلبات الدورة السادسة، اعتباراً من النصف الثاني من العام الحالي، بحسب تقرير أصدره الصندوق.
ومنذ انطلاق مبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة مع آيرينا، موّل صندوق أبوظبي للتنمية 4 دورات تمويلية، حتى نهاية 2016 شملت 19 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتنوعة، بقيمة إجمالية بلغت 694 مليون درهم «189 مليون دولار»، استفادت منها 18 دولة ضمن مناطق جغرافية متعددة حول العالم.

وقال التقرير «ساهمت مشاريع الطاقة المتجددة الممولة من قبل الصندوق ضمن الدورات الأربع في توفير الطاقة النظيفة لمئات الآلاف من الأشخاص، كما ساهمت بتوليد 100 ميجاواط من الطاقة المتجددة، فضلاً عن تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية في تلك الدول».
ويعود إطلاق مبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع آيرينا إلى عام 2012، حيث تعهد الصندوق بتقديم 1.285 مليار درهم،« 350 مليون دولار» كقروض ميسّرة، وبواقع «183.6 مليون درهم»، «50 مليون دولار» لكل دورة، ولمدة سبع دورات تمويلية، وذلك بهدف تمويل مشاريع في مجال الطاقة المتجددة في الدول النامية الأعضاء في أيرينا لمساعدتها على توفير الطاقة من مصادر مستدامة، وتتولى آيرينا تقييم المشاريع المقدمة بناءً على الأسس والمعايير المحددة عن طريق لجنة الخبراء والاستشاريين ورفع قائمة المشاريع لإدارة الصندوق للموافقة النهائية.
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