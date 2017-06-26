«أبوظبي للتنمية» يعلن مشاريع الطاقة المتجددة المؤهلة لتمويل «الدورة الخامسة» يناير 2018

بسام عبدالسميع (أبوظبي)







يعلن صندوق أبوظبي للتنمية بحلول يناير 2018 عن المشاريع المؤهلة والدول المستحقة لتمويل الدورة الخامسة من مبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرنيا»، حيث يتلقى الصندوق حالياً طلبات تمويل هذه الدورة، فيما يبدأ الصندوق تلقي طلبات الدورة السادسة، اعتباراً من النصف الثاني من العام الحالي، بحسب تقرير أصدره الصندوق.



ومنذ انطلاق مبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة مع آيرينا، موّل صندوق أبوظبي للتنمية 4 دورات تمويلية، حتى نهاية 2016 شملت 19 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتنوعة، بقيمة إجمالية بلغت 694 مليون درهم «189 مليون دولار»، استفادت منها 18 دولة ضمن مناطق جغرافية متعددة حول العالم.

وقال التقرير «ساهمت مشاريع الطاقة المتجددة الممولة من قبل الصندوق ضمن الدورات الأربع في توفير الطاقة النظيفة لمئات الآلاف من الأشخاص، كما ساهمت بتوليد 100 ميجاواط من الطاقة المتجددة، فضلاً عن تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية في تلك الدول».

