«أبوظبي للتنمية» يعلن مشاريع الطاقة المتجددة المؤهلة لتمويل «الدورة الخامسة» يناير 2018

بسام عبدالسميع (أبوظبي)
يعلن صندوق أبوظبي للتنمية بحلول يناير 2018 عن المشاريع المؤهلة والدول المستحقة لتمويل الدورة الخامسة من مبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرنيا»، حيث يتلقى الصندوق حالياً طلبات تمويل هذه الدورة، فيما يبدأ الصندوق تلقي طلبات الدورة السادسة، اعتباراً من النصف الثاني من العام الحالي، بحسب تقرير أصدره الصندوق.
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وقال التقرير «ساهمت مشاريع الطاقة المتجددة الممولة من قبل الصندوق ضمن الدورات الأربع في توفير الطاقة النظيفة لمئات الآلاف من الأشخاص، كما ساهمت بتوليد 100 ميجاواط من الطاقة المتجددة، فضلاً عن تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية في تلك الدول».
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