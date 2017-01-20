«الاتحاد للطيران» تزيد عدد رحلاتهـا لمدينة دوسلدورف إلى رحلتين يومياً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للطيران أمس، أنها تعتزم تشغيل رحلاتها بين أبوظبي ودوسلدورف بمعدل 14 رحلة أسبوعياً مع إضافتها لرحلة ثانية جديدة يومياً بدءاً من 26 مارس المقبل، بحسب بيان صادر أمس.

وقال البيان «من شأن الرحلتين اليوميتين توفير المزيد من خيارات السفر للضيوف المحليين المسافرين بين أبوظبي ودوسلدورف وزيادة قدرات الربط إلى ومن ألمانيا عبر مركز التشغيل الرئيس للاتحاد للطيران في مطار أبوظبي الدولي، وسوف تزيد الاتحاد للطيران كذلك عدد رحلات الربط الدولية المتاحة من خلال المشاركة بالرمز مع شريكتها طيران برلين عبر دوسلدورف».

وستتيح الرحلة اليومية الإضافية المزيد من رحلات الربط إلى عدد من الوجهات الرائجة ومن بينها بانكوك، وكوالالمبور، وسيدني، ومومباي، ودلهي.

ومع الطاقة الاستيعابية الإضافية، يرتفع بذلك عدد رحلات الاتحاد للطيران بين أبوظبي والوجهات الثلاث للشركة في ألمانيا التي تضم دوسلدورف وفرانكفورت وميونيخ من 35 إلى 42 رحلة في الأسبوع، بما يضمن الاتساق في الخدمة من حيث تشغيل رحلتين يومياً إلى كل مدينة من المدن الثلاث. وتشغّل طيران برلين، شريكة الاتحاد للطيران، رحلتين يومياً كذلك بين أبوظبي وبرلين.

وقال، بيتر بومجارتنر، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران «تمثل الزيادة في عدد رحلاتنا إلى الوجهات العالمية الرئيسة محور تركيز للاتحاد للطيران حيث يضمن التوسع توفير المزيد من خيارات السفر للضيوف الباحثين عن مرونة أكبر، ومن ثمَّ يسعدنا أن نوفر قريباً رحلتين يومياً لكل الوجهات الألمانية الأربع ضمن شبكة الاتحاد للطيران وشريكتنا الاستراتيجية طيران برلين». وقال توماس شنالك، الرئيس التنفيذي لمطار دوسلدورف «تعدُّ الاتحاد للطيران واحدةً من شركات الطيران الأرقى جودةً في العالم، ومع إضافة رحلتها الثانية الجديدة يومياً بين دوسلدورف وأبوظبي، فإن ذلك يظهر بوضوح أن الشركة تدرك مدى أهمية إقليم راين – رور كوجهة سياحية جذابة تضم كذلك واحدةً من أقوى مناطق الأعمال في أوروبا».

وأضاف «مع وجود إقليم «شمال الراين- وستفاليا» كموقع أعمال متميز، حيث يحتضن مقرات العديد من الشركات الدولية، فإن من الأهمية بمكان توفير أفضل إمكانات السفر للضيوف المسافرين لأغراض العمل من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتمثل أبوظبي بدورها وجهة متميزة للمسافرين بغرض العمل أو الترفيه، ونثق في أنها ستصبح أكثر جاذبية للمسافرين من دوسلدورف والمناطق المجاورة مع إضافة هذه الرحلات الجديدة»، وتجدر الإشارة إلى أن طيران برلين، التي تشغل رحلة يومياً بين دوسلدورف وأبوظبي، قد أبلغت الاتحاد للطيران أنها قررت إيقاف تشغيل الخدمة وإعادة توزيع طائراتها المستخدمة على هذه الوجهة لتشغيلها في أسواق أخرى بدءاً من موسم رحلات الصيف لعام 2017. وستستمر طيران برلين في تزويد ضيوفها في دوسلدورف بإمكانية السفر إلى أبوظبي وما وراءها عبر المشاركة بالرمز على الرحلات الجديدة والقائمة بالفعل التي تشغلها الاتحاد للطيران من المدينة الواقعة غربي ألمانيا.