هاميلتون: تصرف فيتيل «مخز»

باكو (د ب أ)







وصلت أجواء المنافسة المشتعلة بين الغريمين لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، وسيبستيان فيتيل، سائق فيراري، إلى ذروتها أمس الأول، بعد اصطدام السائقين مع بعضهما بعضاً خلال سباق الجائزة الكبرى بأذربيجان، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا -1.



وأثار السباق ردود فعل غاضبة من جانب هاميلتون وفيتيل، أقوى المنافسين على لقب بطولة العالم، وقد وصف هاميلتون تصرفات فيتيل خلال السباق بأنها مخزية.

فتزامناً مع أحد تدخلات سيارة الأمان، خلال السباق المفعم بالأحداث، قلل البريطاني هاميلتون من سرعته بشكل مفاجئ عند أحد المنعطفات ليصطدم به فيتيل من الخلف، قبل أن يتقدم الأخير ويصطدم به من جانب السيارة متعمداً أكثر من مرة بشكل طفيف.

