مدرب تشيلي راضٍ عن التأهل

موسكو (د ب أ)

أبدى خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب التشيلي، رضاه عن تأهل فريقه للدور قبل النهائي ببطولة كأس القارات.

وضرب المنتخب التشيلي موعداً مع المنتخب البرتغالي في الدور قبل النهائي بالبطولة، بعد أن تأهل كثاني المجموعة الثانية إثر تعادله أمس الأول 1/ 1 مع المنتخب الأسترالي.

وقال بيتزي: «لم نكن راضين عن أدائنا، ورضينا بتحقيقنا هدفنا الأول في البطولة، وهو التأهل للدور قبل النهائي».

من جانبه، قال أرتورو فيدال، لاعب خط الوسط: «الأستراليون كانوا بحاجة للفوز، لذلك كانت المباراة صعبة بالنسبة لنا، وازدادت صعوبة بعد أن تقدموا في النتيجة، ولكننا أظهرنا أسلوباً أفضل في الشوط الثاني وحققنا النتيجة المرجوة».