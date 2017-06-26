لوف يثني على منتخب ألمانيا الشاب

سوتشي (د ب أ)
أثنى يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني «الماكينات»، على لاعبي الفريق الحالي، وذلك بعد الصعود للدور قبل النهائي ببطولة كأس القارات.
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وشارك المنتخب الألماني في هذه البطولة بفريق أغلبه من الشباب، حيث فضل لوف عدم اصطحاب النجوم الكبار في هذه البطولة من أجل الحصول على فترة من الراحة.
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وعن هذا الأمر قال لوف: «دائماً ما تكون الإحصاءات أمراً جانبياً، ولكن تحقيق الفوز رقم 100 شيئاً رائعاً، إنه يتحدث عن وقت طويل ولحظات الفرح».
من جانبه، قال جوليان دراكسلر، لاعب وسط المنتخب الألماني: «كان ضرورياً أن نحسن من أدائنا في الشوط الثاني، الشوط الأول لم يكن جيداً بالنسبة لأدائنا، وبعد ذلك سجلنا هدفنا الأول، وهو ما جعل الأمور أسهل بكثير».