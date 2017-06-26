لوف يثني على منتخب ألمانيا الشاب

سوتشي (د ب أ)







أثنى يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني «الماكينات»، على لاعبي الفريق الحالي، وذلك بعد الصعود للدور قبل النهائي ببطولة كأس القارات.



وتأهل المنتخب الألماني للدور قبل النهائي بصفته متصدر المجموعة الثانية، بعد أن تغلب على المنتخب الكاميرون 3 /‏ 1 أمس الأول، ليضرب موعداً مع المنتخب المكسيكي.

وشارك المنتخب الألماني في هذه البطولة بفريق أغلبه من الشباب، حيث فضل لوف عدم اصطحاب النجوم الكبار في هذه البطولة من أجل الحصول على فترة من الراحة.



وقال لوف: «كل الاحترام لهذا الفريق الشاب. حقيقة وصولنا للدور قبل النهائي في هذه البطولة يعد أمراً استثنائياً». وبالفوز على المنتخب الكاميروني حقق المنتخب الألماني انتصاره رقم 100 تحت قيادة لوف.

وعن هذا الأمر قال لوف: «دائماً ما تكون الإحصاءات أمراً جانبياً، ولكن تحقيق الفوز رقم 100 شيئاً رائعاً، إنه يتحدث عن وقت طويل ولحظات الفرح».



من جانبه، قال جوليان دراكسلر، لاعب وسط المنتخب الألماني: «كان ضرورياً أن نحسن من أدائنا في الشوط الثاني، الشوط الأول لم يكن جيداً بالنسبة لأدائنا، وبعد ذلك سجلنا هدفنا الأول، وهو ما جعل الأمور أسهل بكثير».