الجزيرة يحقق اللقب من خلال «الخطة 13»

علي معالي (دبي)







على الرغم من أن الأهلي حل في المركز الثالث في ترتيب فرق دوري الخليج العربي لهذا الموسم، لكنه كان الأقل عدداً في الدفع باللاعبين، حيث تقول الأرقام أن الروماني كوزمين مدرب الفريق اعتمد طوال الدوري على 21 لاعباً فقط، في المقابل وجدنا أن بطل الموسم وهو نادي الجزيرة اعتمد على 26 لاعباً في قائمته على مدار 26 جولة من جولات البطولة.



وفي الوقت نفسه، اتضح أن العين ودبا الفجيرة هما الأكثر مشاركة لقائمة الفريق بوجود 30 لاعباً، ولكن الملاحظ في بطل الموسم، فريق الجزيرة أنه الأكثر استقراراً تقريباً من ناحية التشكيلة، التي ضمت 13 لاعباً فقط، هم من كان رصيدهم فوق الـ1000 دقيقة أو ما بين 14 إلى 15 مباراة، وكانت قائمة الفريق الأكثر وجوداً في المباريات من علي خصيف، ومحمد فوزي، ومسلم فايز، وسيف خلفان، وفارس جمعة جونجوو بارك، ومبارك بوصوفة، وخلفان مبارك، وليوناردو رودريجوز، وعلي مبخوت، وألميدا ومحمد جمال.

وشهدت قائمة البطل وجود علي خصيف في التشكيلة الأساسية بنسبة 100% حيث شارك في كل المباريات، وحل خلفه في المركز الثاني علي مبخوت بواقع 25 مباراة، ثم سالم راشد 24 مباراة، ومحمد جمال 22 مباراة، وهو نفس رصيد فارس جمعة، ومبارك بوصوفه 21 مباراة، وجونجوو بارك 20 مباراة.

