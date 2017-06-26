اتحاد الكرة يتجه لرفض مقترح «الاستثناء» في «سقف رواتب اللاعبين»

معتز الشامي (دبي)







تتجه النية لدى اتحاد الكرة، لرفض كل مقترحات لجنة سقف رواتب اللاعبين، برئاسة حميد الطاير، والتي كانت قد رفعت تصوراتها الخاصة بقيمة الرواتب المتعلقة بالشكل الجديد لقانون سقف رواتب اللاعبين المحترفين والهواة، وفق التكليف الصادر عن الجمعية العمومية، خاصة في ملف الاستثناء، المرفوض كاملاً.



وعلمت «الاتحاد»، أن عدداً من الأندية قد تواصل مع مروان بن غليطة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، مبدياً رفضه لإعادة «الثغرة نفسها» القديمة في قانون سقف رواتب اللاعبين، قبل تغييره، والتي سمحت باختراقات واسعة للسقف وعدم تقييد ملزم للأندية، عند إبرامها لتعاقداتها، وتتعلق بالسماح باستثناء 3 لاعبين من سقف الرواتب، بحيث يكون لدى النادي الحق في التعاقد مع 3 لاعبين بأي مبلغ أو رقم، دون تقييد بفئة معينة من الفئات المالية المحددة في جدول سقف الرواتب المقترح في شكله الجديد، ويرى أصحاب الرأي المعارض لمقترح «لجنة السقف»، أن وجود استثناء من شأنه أن يحول القانون، لقاعدة يتم اختراقها وعدم احترامها وبشكل مستمر كما حدث في المواسم السابقة.

وكانت اللجنة قد رفعت مقترحاتها قبل أسبوع مضى، إلى الأمانة العامة لاتحاد الكرة، والتي قامت بدورها بتحويلها للأندية، سواء الهواة أو المحترفين، لإبداء الرأي النهائي بشأنها في مدة محددة وهي قبل 2 يوليو المقبل، حتى يتم اعتمادها رسمياً قبل فتح باب القيد الصيفي للموسم الجديد.

