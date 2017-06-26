الشامسي: مدارس رأس الخيمة محطة مهمة لدعم الجو جيتسو

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)







يتطلع محمد سالم الشامسي، لاعب نادي الإمارات للجو جيتسو، للمشاركة في البطولات المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ترقيته من الحزام الأزرق إلى البنفسجي، إثر فوزه بذهبية بطولة أبوظبي العالمية للجو جيتسو، بالرغبة الكبيرة في المنافسة على الألقاب. وشدد الشامسي، على أهمية دعم انتشار اللعبة في مدارس الإمارة؛ بسبب الأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه الخطوة في تنمية المهارات وتطوير القدرات الفردية وتفريغ الطاقات السلبية واكتساب القيم المهمة في حياة الأفراد مثل الصبر والاحترام والولاء، خصوصاً أنها مهيأة لتحقيق هذا الهدف بوجود المواهب الشابة، وقال: إن اتحاد الجو جيتسو يضطلع بجهود كبيرة في تحقيق الغايات المرجوة من اللعبة، ويسعى إلى دعم انتشارها في جميع إمارات الدولة، بالتعاون مع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات الأخرى ذات الصلة، وهو ما يحقق الأهداف المرجوة في السنوات المقبلة.



وأوضح الشامسي، أن حصوله على المركز الأول في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو 2017 ضمن فئة «الحزام الأزرق» وزن 110 كجم للأساتذة، محطة مهمة في مسيرته المهنية بسبب الأجواء المثيرة التي رافقت البطولة بوجود أفضل الأبطال، وهو ما يمنحه الفخر، إثر الحصاد الشخصي المشرف في الموسم برصيد 4 ميداليات ذهبية و7 فضية وبرونزيتين خلال 15 بطولة.

وأضاف: «بدايتي مع اللعبة كانت قبل نحو 4 سنوات في نادي الإمارات، وحصلنا على كل ما يمكن أن يعزز حظوظنا في تطوير قدراتنا والتحلي بالثقة المطلوبة للمنافسة على الألقاب، كما أن أسرتي ساهمت بدور مقدر في دعم طموحاتي بالتشجيع المتواصل وتهيئة كل الظروف، خصوصاً والدتي التي كانت تشجعني وتطلب مني الصبر حتى أحقق ما أتطلع إليه في الجو جيتسو».



ورداً على سؤال حول دور نادي الإمارات في الفترة الماضية قال الشامسي: «أشعر بالتقدير الكبير لهذا النادي على كل ما حصلنا عليه في السنوات الماضية، والآن اللعبة تمضي بالثقة الكبيرة لتحقيق أفضل النتائج، بفضل الدعم الكبير من الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس النادي ومحمود حسن الشمسي رئيس مجلس الإدارة، وأحمد جابر العوضي، عضو مجلس الإدارة، المشرف على الألعاب الجماعية والفردية، فضلاً عن المدرب لويس جابرييل، والأخير على قناعة كبيرة بكل ما يمكن أن يمنحهم فرصة التفوق، والمؤكد أن وصول النادي إلى نحو 55 ميدالية ملونة في موسم 2016-2017 من الأمور المهمة التي تؤكد الطفرة الكبيرة في الجو جيتسو والمستقبل الكبير الذي ينتظر هذه اللعبة».