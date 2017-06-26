80 % من وديات حتا في ألمانيا مع أندية «الخليج العربي»

راس الخيمة (الاتحاد)







يكثف مسؤولو حتا، محاولاتهم لحسم التعاقد مع الأجنبي الرابع والآسيوي خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما قطعت المفاوضات شوطاً مهماً خلال الفترة الماضية، خصوصاً مع اقتراب العد التنازلي للتجمع الداخلي للاعبين في 10 يوليو المقبل، لضمان نجاح الخطة المقررة قبل الدخول في أجواء المعسكر الإعدادي في ألمانيا في الأسبوع الأخير من يوليو. وتؤكد المتابعات أن حتا يتجه للتعاقد مع لاعب مدافع في خانة الآسيوي، إثر رحيل اللاعب الأسترالي نيكولاي ستانلي، في حين أن الأجنبي الرابع سيكون صانع ألعاب بتوصية من المدرب جوكيكا لدعم الحالة الفنية للفريق، مع الاعتماد على الجناحين ماهر جاسم ومحمد مال الله أو عدنان حسين.



وكان حتا، جدد التعاقد مع لاعب المحور الروماني أدريان روبوتان، إثر المردود اللافت للاعب في الموسم الماضي، والمهاجم البرازيلي صاموئيل روزا صاحب الإضافة الهجومية الممتازة، إلى جانب المحافظة على معظم عناصر الفريق من اللاعبين المواطنين وهم لاحج صالح، ماهر جاسم، ناصر الدهماني، محمد مال الله، محمد جمال، علي درويش، عدنان حسين وعيسى عبيد، بينما تم التعاقد مع الشقيقين محمود وحمدان قاسم من فريقي الشباب ودبا الفجيرة وعبدالله علي من نادي الإمارات.

ويسعى الجهاز الإداري لحتا إلى تحديد الخيارات الخاصة بالمباريات الودية قبل الانتقال إلى ألمانيا، حتى لا تؤثر في البرمجة الخاصة بالمعسكر حسب الأهداف المقررة من المدرب جوكيكا، حيث يتم العمل على أكثر من صعيد في هذا الاتجاه من خلال التنسيق مع مسؤولي الأندية المحلية، وهو ما يعني أن معظم الوديات في ألمانيا مع أندية في الخليج العربي.



وقال عبيد علي البدواوي، إداري حتا، إن الجهود الجارية الآن لحسم الملفات الخاصة بالمعسكر الإعدادي تمضي حسب الرؤية التي قررها النادي لتحقيق الغايات المطلوبة، خصوصاً في شأن المباريات الودية؛ لأنها تمثل الكثير من المعطيات المهمة التي تعزز الجاهزية القوية للاعبين وتحقيق الانسجام بين القدامى والجدد.

وأوضح البدواوي، أنهم في مرحلة التنسيق مع المتعهد عن المعسكر في شأن المباريات الودية من خلال وجود معظم أندية دوري الخليج العربي في ألمانيا، والمحاولات الجارية في السياق ذاته من مسؤولي هذه الأندية لتحديد المباريات الودية، وأنه قد تصل نسبة المباريات الودية مع أندية دوري الخليج العربي إلى 80 % من مجموع التجارب، موضحاً أن النادي على اطلاع واسع بما يمكن أن يحدث في هذا الموضوع، ويدرك في الوقت نفسه أهمية ترتيب جميع الإجراءات التي تمهد لتحقيق النجاح.



وأضاف: «ندرك جيداً ما ينبغي عمله في معسكر ألمانيا؛ لأننا أمام موسم صعب بالتوقعات الكبيرة في ارتفاع مستوى المنافسة بين الأندية على المراكز الجيدة في الدوري وتجميع النقاط في وقت مبكر لضمان عدم الدخول في الحسابات المعقدة، ونضع في تقديرنا أهمية متابعة الأداء القوي الذي منحنا الفرصة لتثبيت أقدام الفريق في الموسم الماضي، ونسعى إلى الهدف ذاته في الموسم الجديد، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق».