اعتماد مشاركة شباب المصارعة في بطولة العالم

أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة منتخبنا الوطني للشباب للمشاركة في بطولة العالم، التي تستضيفها العاصمة الفنلندية هلسنكي خلال الفترة من 2 إلى 16غسطس المقبل، والتي تعقبها المشاركة في بطولة العالم للناشئين، التي تقام في أثينا اليونانية في الثاني من سبتمبر المقبل وحتى العاشر منه، وسط مشاركة كبيرة من منتخبات العالم للمصارعة.
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وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي، على لقاء اللاعبين، بحضور إداري المصارعة ياسر علي بومجيد، والمدرب شعبان السيد، والذي حثهم على ضرورة بذل المزيد من الجهد خلال مشاركتهم في البطولتين المقبلتين وتمثيل الرياضة الإماراتية خير تمثيل في هذه البطولة.
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