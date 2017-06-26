اعتماد مشاركة شباب المصارعة في بطولة العالم

أبوظبي (الاتحاد)







اعتمد مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة منتخبنا الوطني للشباب للمشاركة في بطولة العالم، التي تستضيفها العاصمة الفنلندية هلسنكي خلال الفترة من 2 إلى 16غسطس المقبل، والتي تعقبها المشاركة في بطولة العالم للناشئين، التي تقام في أثينا اليونانية في الثاني من سبتمبر المقبل وحتى العاشر منه، وسط مشاركة كبيرة من منتخبات العالم للمصارعة.



وتسبق المشاركة الخارجية إقامة معسكر خارجي في جورجيا، وتتضمن فترة الإعداد المشاركة في بطولة دولية ودية، وتعقبها إقامة معسكر ختامي في القاهرة قبل التوجه لهلسنكي، ويشارك في البطولتين على مستوى الشباب اللاعب بدر العلي الذي تأتي مشاركته في بطولة العالم للشباب عن قارة آسيا في وزن 96 كجم، أما اللاعب مسلم البريكي فتأتي مشاركته عن قارة آسيا على مستوى الناشين في وزن 42 كجم.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي، على لقاء اللاعبين، بحضور إداري المصارعة ياسر علي بومجيد، والمدرب شعبان السيد، والذي حثهم على ضرورة بذل المزيد من الجهد خلال مشاركتهم في البطولتين المقبلتين وتمثيل الرياضة الإماراتية خير تمثيل في هذه البطولة.



وأضاف أن المشاركة في بطولتي العالم تأتي في طريق الاستعداد لبطولة الخليج المقبلة، لذلك ستكون مشاركة المصارعة فرصة حقيقية لمزيد من الاحتكاك الحقيقي مع لاعبين هم أفضل منا في الإمكانيات والتصنيف وإعداد لاعبين من مختلف الأوزان، متمنياً لهم التوفيق والنجاح خلال البطولتين بشعار الوطن.