طارق الخديم: الوحدة لن يكون «ضيف شرف» في البطولة العربية

محمد سيد أحمد (أبوظبي)







أكد طارق الخديم، لاعب الوحدة، أن فريقه لن يكون ضيف شرف في دوري أبطال العرب الذي تحتضنه مصر في الفترة من 21 يوليو وحتى الخامس من أغسطس المقبل، ويشارك «العنابي» فيه ضمن المجموعة الأولى التي تضم بجانبه الأهلي المصري، ونصر حسين داي الجزائري، والفيصلي الأردني، معتبراً أن الفريق بالرغم من أنه يدخل البطولة بعد نحو 10 أيام من استهلاله التحضير للموسم الجديد، بينما تأتي بقية المنافسين من مسابقات محلية أو قارية مستمرة، ومع أن هذا من العوامل المؤثرة من حيث الجاهزية البدنية، فإن الوحدة كنادٍ كبير قادر على التعامل بشكل مناسب وتقديم مستويات جيدة يتوجها بنتائج إيجابية تظهر القدرات الكبيرة التي يمتلكها.



وقال الخديم: «أعتقد أن وجود 6 لاعبين من الوحدة بصفوف المنتخب الأول في الفترة الماضية، و9 لاعبين مع المنتخب الأولمبي حالياً، سيكون له أثره الإيجابي على المشاركة في دوري أبطال العرب، وبشكل عام، فإن اللاعبين جميعاً يعرفون موعد البطولة وبدء انطلاق الإعداد، والجميع خلال فترة الراحة السلبية يحافظ على نفسه من خلال تدريبات يومية، لذلك فلا خوف كبيراً من هذه الناحية، وصحيح أن فترة الإعداد ليست كافية، لكن في الوقت نفسه الوحدة يستطيع أن يتكيف بما يملكه من خبرة مع هذا الوضع، والأهم أن الفريق يملك الرغبة لتقديم مستويات متميزة، خاصة أن البطولة تجمع فرقاً قوية وكبيرة في آسيا وأفريقيا، ولن نكون ضيف شرف في البطولة الكبيرة».

وعن تطلعاته مع «العنابي» في الموسم الجديد قال الخديم: «إذا سألت أي شخص في الوحدة عن هدفه، سيقول لك تحقيق البطولات، وأنا سعيد جداً بانضمامي لأصحاب السعادة، وأعتقد أن أهم قرار اتخذته في حياتي كلاعب هو الانضمام إلى الوحدة، فمعه استطعت أن أحقق أول بطولة لي في مشواري الكروي، والفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، لم يكن حدثاً عادياً بالنسبة لي كلاعب أو لبقية اللاعبين، وأيضاً أنا سعيد جداً أن هذه البطولة الغالية ارتبطت بحدث آخر سعيد في حياتي وهو زواجي ليكون أول موسم لي مع الوحدة هو الأهم في حياتي الخاصة والمهنية كلاعب، وأتمنى أن يواصل الفريق تحقيق البطولات في الموسم الجديد، الذي ندخله مع مدرب جديد، وبالتأكيد يهمنا كلاعبين أن نقدم أفضل عن ما قدمناه في الموسم الماضي، والأهم بالنسبة لنا هو التميز وتقديم الأفضل دائماً؛ لأن ذلك يجعل الفريق حاضراً بقوة في قلب أي منافسة».



وعن استدعائه إلى المنتخب الأول للمرة الأولى في لقاء تايلاند في تصفيات المونديال، قال طارق الخديم: «وجودي في المنتخب مصدر سعادة وفخر، ووجودي في الوحدة ومشاركتي معه لعبا دوراً كبيراً في انضمامي لقائمة المنتخب، وكم كنت أتمنى أن نحقق الفوز أمام تايلاند، ووضع المنتخب في تصفيات المونديال معروف للجميع، وأتمنى أن يكون حاضراً بقوة في المستقبل، وأن نحقق لقب كأس آسيا 2019، فهذه البطولة هدف لنا جميعاً، والتي نستضيفها ويمكننا من خلالها أن نعوض إخفاق المونديال، لأن منتخبنا بإمكانه أن يحقق الكثير، وأتمنى أيضاً أن يكون وجودي مع المنتخب مستمراً في الفترة المقبلة، وأن أكون من أعمدته الأساسية، ومن جانبي سأحرص بقوة على تقديم أفضل ما عندي مع الوحدة حتى أكون ضمن خيارات الجهاز الفني للأبيض».

وأكد طارق الخديم، أنه يدين بشكل كبير في ظهوره بشكل مميز مع الوحدة في الموسم الماضي إلى كل أسرة النادي، وقال: «أن تنتقل من نادٍ إلى نادٍ آخر ليس بالأمر السهل، لكنني بعد الانتقال من دبا الفجيرة، الذي أشكر كل أسرته، إدارة وجمهوراً وفريقاً على الفترة التي قضيتها معه، لم أجد صعوبة كبيرة في التأقلم مع الوحدة أو الاندماج السريع مع المجموعة، وهذا بفضل روح الفريق والتعامل الراقي في النادي، وقبل كل ذلك الدعم والمتابعة والاهتمام الكبير من سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، ومن إدارة النادي وشركة كرة القدم، والحقيقة أن الأجواء في الوحدة تساعد أي لاعب على التميز».



وتابع الخديم: «الجميع متحفز ويملك الرغبة لتقديم موسم مميز تحت إشراف الروماني ريجيكامب مدرب الفريق الجديد، الذي نسعى لتقديم موسم يكون امتداداً للموسم واستمراراً لوجود الفريق على منصات التتويج».



ويري الخديم، أن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، يعد من أهم المباريات ليس في الموسم الماضي فقط، بل في مشواره، وأن هدفه في النهائي يعد الأغلى له طيلة مسيرته. يذكر أن لاعب الوحدة الذي يعرف عنه أنه خجول جداً خارج الملعب ومبدع متفرد داخله، كان نجماً للنهائي الذي كتب المشهد الأخير في الموسم الماضي.