موراي يحافظ على صدارة الرجال وكيربر في مقدمة السيدات

برلين (د ب أ)

حافظ البريطاني آندي موراي، على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس برصيد 9390 نقطة، رغم صدمة الخروج من الدور الأول ببطولة كوينز. ورفع النجم السويسري روجيه فيدرر، رصيده من النقاط بعد تتويجه بلقب بطولة هالة، لكنه ظل في المركز الخامس.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى في نسخة التصنيف الصادرة عن الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين أمس، بوجود موراي في المركز الأول، ثم الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 7285 نقطة، والسويسري ستانيسلاس فافرينكا في المركز الثالث برصيد 6175 نقطة، ثم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الرابع برصيد 5805 نقاط، والسويسري روجيه فيدرر في المركز الخامس برصيد 5265 نقطة.

وصعدت التشيكية بترا كفيتوفا، إلى المركز الثاني عشر بالتصنيف العالمي للاعبات، إثر تتويجها بلقب بطولة برمنجهام، فيما حافظت النجمة الألمانية أنجليك كيربر على موقعها في الصدارة.

وواصلت كفيتوفا، عودتها، بعد التعافي من إصابة في اليد لحقت بها إثر هجوم مسلح على منزلها في العام الماضي، وقفزت أربعة مراكز بالتصنيف، عقب الفوز على آشلي بارتي، أمس الأول، في نهائي برمنجهام، ليكون اللقب الأول لها منذ عودتها إلى الملاعب.

وتحتل كيربر، صدارة التصنيف برصيد 6965 نقطة، وذلك قبل خوض بطولة إيستبورن، استعداداً لبطولة ويمبلدون، ثالث بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم.

وكانت الدنماركية كارولين فوزنياكي اللاعبة الوحيدة التي حققت تقدماً في المراكز العشرة الأولى، حيث صعدت من المركز الثامن إلى السادس.