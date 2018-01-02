الجزيرة يعود إلى التدريبات تحضيراً لـ «الديربي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يعود الجزيرة إلى التدريبات مساء اليوم، على ملعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، وذلك استعداداً للقاء الوحدة «المؤجل» من الجولة 11 لدوري الخليج العربي في «ديربي» أبوظبي، والمحدد له الاثنين المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

ويخوض «فخر أبوظبي» تدريباته بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة يومين بقرار من الجهاز الفني بقيادة الهولندي تين كات عقب لقاء دبا في ربع نهائي كأس الخليج العربي، والتي تعرض فيها الجزيرة لخسارة بثلاثية.

ويفتقد حامل لقب دوري الخليج العربي لمجهودات أكثر من لاعب، حيث يغيب كل من علي خصيف ومسلم فايز للإصابة، وكذلك يغيب الرباعي علي مبخوت ومحمد فوزي وفارس جمعة وأحمد العطاس بسبب التواجد مع المنتخب في بطولة كأس الخليج المقامة حالياً بالكويت.

ويخضع المصابون لبرنامج علاجي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق، وكان علي خصيف ومسلم فايز تعرضا للإصابة خلال كأس العالم للأندية التي أقيمت في أبوظبي في الفترة من السادس وحتى السادس عشر من الشهر الماضي، وحصل فيها الجزيرة على المركز الرابع بعد عروض تاريخية للفريق.