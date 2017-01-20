الإمارات وكازاخستان تخططان للاستثمار في التعدين والطاقة والزراعة

حوار: بسام عبدالسميع

توقع معالي جينيس قاسيمبيك، وزير الاستثمار والتنمية في كازاخستان، توقيع عدد من الاتفاقيات والعقود الجديدة في المجال التجاري والاستثماري على هامش منتدى الأعمال الإماراتي الكازاخستاني لدورته المقبلة في الثاني والعشرين من مايو المقبل، لافتاً إلى أن الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان تبلغ مليارا دولار، فيما تبلغ الاستثمارات الكازاخستانية في الإمارات مليار دولار.

وقال قاسيمبيك في حوار مع «الاتحاد» أمس، إن إمكانيات التعاون بين الجانبين، أوسع من هذه الأرقام وسيتركز استثمار المستقبل بين الدولتين في مجالات التعدين، والألمنيوم، والحديد والنحاس، وتكرير النفط والطاقة والزراعة.

وأضاف: «تتطور العلاقات بين جمهورية كازاخستان ودولة الإمارات في جو من التفاهم والثقة المتبادلين، وتعزز ذلك ألديناميكية الإيجابية للاتصالات على المستويات العليا وغيرها»، لافتاً إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري له دور هام في تعزيز العلاقات الكازاخستانية-الإماراتية، حيث تعد الإمارات المستثمر الرئيسي في كازاخستان.

وأفاد قاسيمبيك، بأن الزيارة الحالية لوفد كازاخستان برئاسة فخامة الرئيس الدولة، نور سلطان نزار باييف شهدت توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين الإمارات وكازاخستان في عدد من المجالات، لتحقيق المزيد من التعاون بين الجانبين في مجالات عدة، منها التجارة والاستثمار والشراكات الرائدة في قطاعات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصيرفة، والنقل والخدمات اللوجستية، والزراعة والأمن الغذائي وغيرها من المجالات.

وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الامارات وكازاخستان نحو 185 مليون دولار عام 2015، ويعمل في كازاخستان 200 شركة إماراتية، مشدداً على أهمية معرض اكسبو - أستانة 2017 ومعرض إكسبو - دبي 2020 باعتبارهما منصتين رئيسيتين لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين خصوصا في المجالات ذات الاهتمام المشترك وأبرزها مجالات الطاقة والتبادل التجاري والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وترتبط كازاخستان مع الإمارات برحلات مباشرة عبر طيران الاتحاد وفلاي دبي والعربية وأير أستانة وهي الدولة العربية الوحيدة التي ترتبط بخطوط مباشرة منتظمة مع جمهورية كازاخستان حتى الآن حيث بلغ عدد الرحلات الجوية للناقلات الوطنية الإماراتية 17 رحلة أسبوعياً تضمان «15 رحلة ركاب ورحلتي شحن».

وفي نوفمبر 2010 بدأت أعمال بناء مجمع «أبوظبي بلازا» المتعدد الأغراض والتي ينبغي أن تستكمل في نوفمبر عام 2016، وبعد الانتهاء من عملية بنائه، سيكون «أبوظبي بلازا» أعلى مبنى في كازاخستان وآسيا الوسطى، حيث ستقع قمة البرج على الطابق 88–على ارتفاع حوالي 382 متراً. وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع أكثر من 1.6 مليار دولار. وسيضم المجمع فندقاً ومكاتباً وشققاً سكنية ومركز تسوق وحديقة شتوية والكثير غيرها، وسيتم ربط المجمع بمطار العاصمة الدولي بخط حديدي أحادي مباشر.

وأكد قاسيمبيك، مواصلة التعاون في قطاع الوقود والطاقة والمثال الناجح على هذا التعاون يمثله النشاط المشترك مع شركة «مبادلة للتنمية»، لاستكشاف وتطوير الحقول في بحر قزوين، ومن شأن تنفيذ هذا المشروع أن يجلب لكازاخستان التكنولوجيا الحديثة والخبرات الدولية في مجال الاستكشاف البحري للنفط والغاز. ولفت إلى أن قرار حكومة أبوظبي بشأن فتح في يناير عام 2010 أول بنك إسلامي «مصرف الهلال» في كازاخستان برأسمال لا يقل عن 500 مليون دولار، يبرز مستوى التطور في العلاقات بين الجانبين فضلاً عن إنشاء صندوق «الفلاح» الاستثماري المشترك الذي تمكن في وقت قصير أن يصبح واحداً من أبرز صناديق الاستثمارات المباشرة في كازاخستان، ويبلغ حجم الأموال التي تم استقطابها من مستثمري دولة الإمارات إلى كازاخستان 500 مليون دولار. ومن بين 205 دول من دول العالم تشغل الإمارات المرتبة الـ52 في التبادل التجاري لجمهورية كازاخستان، بما في ذلك المرتبة الـ16من بين42 دولة في آسيا، والمرتبة الأولى من بين دول الخليج العربية.