الهلال الأحمر الإماراتي يعايد مرضى مستشفى المكلا

المكلا (وام)

زار فريق الهلال الأحمر الإماراتي أمس مستشفى المكلا للأمومة والطفولة حيث تفقد أحوال المرضى وقدم لهم الهدايا العينية انطلاقاً من الحرص على إدخال السرور عليهم وتخفيف أوجاعهم ومعاناتهم الإنسانية خاصة في أول أيام عيد الفطر السعيد.. في جولة شملت أقسام وعيادات المستشفى جميعها.

وأكد أحمد النيادي نائب فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت أهمية الزيارة خاصة وأنها تحمل في طياتها الابتسامة والأمل للمرضى في يوم العيد.. منوها إلى الحماسة التي أظهرها أعضاء الفريق خلال الزيارة والتي انعكست في حرصهم على إدخال الفرحة والبسمة على المحتاجين والمرضى إضافة إلى ذويهم.

وشدد النيادي على حرص الهيئة على إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها خاصة الذين يعيشون أوضاعا صعبة سواء في المستشفيات أو في أي من أنحاء اليمن الشقيق.

بالمقابل عبر المرضى وذووهم عن تقديرهم لجهود دولة الإمارات وما تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتية من مساعدات تعكس مدى تلمس حاجات ومعاناة اليمنيين.. منوهين إلى أن هذه المساعدات جاءت في الوقت المناسب خاصة أنها تأتي في ظل الحاجة والمرض.

وتوجهوا بالشكر للإمارات قيادة وشعبا.. لافتين إلى أن وقوف الدولة إلى جانب أهالي حضرموت ليس وليد الساعة بل يعود إلى زمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».. فيما استمرت هذه المواقف الإنسانية النبيلة تجاه اليمن وشعبه في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.