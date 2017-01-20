294 مليون درهم قيمة تمويل العقود البحثية في «معهد مصدر»

سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود البحثية الممولة في معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، مؤسسات محلية وعالمية إلى 80 مليون دولار «294 مليون درهم»، بحسب حمزة كاظم نائب الرئيس للعمليات والشؤون المالية في المعهد.

وقال كاظم في تصريحات لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركة المعهد في القمة العالمية لطاقة المستقبل، إن المعهد انتهى من تسجيل 14 براءة اختراع، فضلاً عن وجود أكثر من 70 براءة اختراع قيد التسجيل، بنمو يصل إلى 40%، فضلا عن وجود 142 كشف اختراع مقدماً من قبل أعضاء الهيئة الأكاديمية والطلاب.

وأشار إلى نشر ما يزيد على 1200 مقال علمي في الدوريات العلمية، فضلاً عن وجود أكثر من 140 مشروعاً بحثياً يجري تنفيذها حالياً بالمعهد، وذلك في عدة مجالات متنوعة.

وذكر كاظم أن الهيئة التدريسية في معهد مصدر تضم حالياً 91 عضواً ينتمون إلى 30 دولة مختلفة، موضحاً أن أعضاء الهيئة التدريسية لمعهد مصدر من خريجي كبريات الجامعات العالمية، بما في ذلك «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» وجامعة ستانفورد وجامعة كاليفورنيا – بيركلي وجامعة ميشيغان وجامعة واترلو والمعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة وجامعة أكسفورد وجامعة كامبريدج وجامعة هارفرد، وغيرها.