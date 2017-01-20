1,6 تريليون دولار استثمارات سنوية مطلوبة لتحقيق «أهداف 2050»

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد مانويل بولجار فيدال رئيس الأعمال الدولية للمناخ والطاقة في الصندوق العالمي للطبيعة، أن العالم بحاجة إلى استثمارات سنوية بقيمة 1,6 تريليون دولار سنوياً لتحقيق الهدف الدولي بتزويد العالم بطاقة متجددة بنسبة 100% بحلول عام 2050، أي إجمالي 64,6 تريليون دولار خلال الـ35 سنة القادمة.

وقال في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» على هامش قمة طاقة المستقبل التي اختتمت أعمالها أمس بأبوظبي، إن الإمارات تقود دول المنطقة في تطبيق تبني ممارسات الاستدامة ومشاريع وتقنيات الطاقة المتجددة، حيث إنها تسير على الطريق الصحيح للمساهمة في تحقيق هذا الهدف العالمي.

وشدد على أهمية وضع استراتيجيات للتعاون بين الدول لتحقيق هذا الهدف الذي لا يعد هدفاً فردياً، بل على مستوى دولي، موضحاً أن التحديات المناخية والبيئية تؤثر على جميع دول العالم.

وأشار فيدال إلى أن كثيراً من الدول تعمل حالياً على تحقيق أهداف على المدى القصير من خلال ممارسات متعلقة باستخدام الطاقة المتجددة والتقليل من انبعاثات الكربون في مختلف القطاعات على رأسها النقل على سبيل المثال، والتي ستسهم جميعها في تحقيق الهدف الأكبر على المدى الطويل.