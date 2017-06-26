الحكام وأولياء العهود يستقبلون المهنئين بعيد الفطر

إمارات الدولة (وام)

استقبل أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود صباح أمس جموع المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك وتبادلوا التهاني بالمناسبة السعيدة، فقد استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بحضور سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة - جموع المهنئين الذين توافدوا أمس إلى قصر البديع العامر من مختلف أرجاء الدولة للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر السعيد، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات وشعبها الكريم وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من عدد من الشيوخ وكبار رجالات الدولة ومن معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووفد القيادة العامة لشرطة الشارقة يتقدمهم العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة وعدد من الوفود العلمية والثقافية ووفد جامعة الشارقة يتقدمهم مدير الجامعة الدكتور حميد مجول النعيمي.

حضر الاستقبالات كل من الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ محمد بن أحمد القاسمي مدير مكتب رئيس مجلس النفط والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني مدير دائرة الطيران المدني والشيخ محمد بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ وأعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري وكبار المسؤولين في حكومة الشارقة.

وفي عجمان، استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أمس بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك. متمنين لسموهما موفور الصحة والسعادة وداعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهما وعلى شعب دولة الإمارات وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».