«رؤيـــة» خليفـــــــة عيد للوطن

إبراهيم سليم (أبوظبي)

نسج أبناء الإمارات ملحمة تجسد مدى التماسك والتلاحم بين القيادة والشعب، وعمت مظاهر الفرح والبشر والسرور عموم الدولة، وكان يوم أمس بمثابة عيدين، فرحة بعيد الفطر المبارك، والثانية حينما تكحلت أعينهم برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهو يستقبل إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود، وتبادل معهم التهاني بالعيد، واعتبرها مواطنون ومقيمون أنها بمثابة «العيدية» التي قدمها سموه لأبناء شعبه، وهو يتزين بلباس الصحة والعافية، أدامه الله عليه.

وأكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن الإمارات وحكامها وشعبها وهم في غمرة فرحهم واحتفالاتهم بعيد الفطر السعيد، يطل عليهم عيد جديد وفرح له مذاقه الخاص والمبهج للقلوب، برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مستقبلاً أصحاب السمو الحكام وأولياء العهود والمهنئين بالعيد السعيد، ليصبح العيد في الإمارات عيدين.

وبهذه المناسبة، قال معاليه: «ببالغ الفرح والسرور، وبالأصالة عن نفسي والنيابة عن الأسرة التربوية، أرفع إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، أجمل باقات التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر السعيد، أعاده الله علينا وعلى دولة الإمارات وشعبها بالخير واليمن والبركات».

وأضاف: «إذ نهنئ أنفسنا بعودة القائد الأب رئيس الدولة، حفظه الله، سالماً معافى، فإننا في الوقت نفسه، ندعو الله أن يحفظه وحكام دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه، وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ستظل إن شاء الله في ركب التقدم والتطور تحت قيادة صاحب السمو رئيس الدولة.