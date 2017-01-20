إطلاق مشروع الفيلا المستدامة في «مـدينـة مصــدر»

سيد الحجار (الاتحاد)

أطلقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» أمس مشروع الفيلا المستدامة في مدينة مصدر، المزود بتقنيات لتوفير الطاقة والمياه.

حضر إطلاق المشروع التجريبي، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة «مصدر»، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس هيئة الطاقة عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ «مصدر».

وستوفر الفيلا طاقة أقل بنسبة 72%، ومياهاً أقل بنسبة 35% بالمقارنة مع الفيلات التقليدية ذات الحجم المماثل في أبوظبي، وبالتالي ستساهم في منع انبعاث ما يقدر بـ 63 طنا من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وتماثل تكلفة بناء الفيلا، تكاليف بناء المنازل التقليدية ذات الحجم المماثل، وتتسم بانخفاض كلفة العيش فيها نظراً لكفاءتها العالية في استهلاك الطاقة والمياه. ومن المقرر أن تنتقل أسرة إماراتية خلال شهر أبريل المقبل لاختبار تجربة العيش في هذا المسكن النموذجي المستدام.