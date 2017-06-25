سيارة تدهس 6 أشخاص في نيوكاسل واستبعاد العمل الإرهابي

لندن (وكالات)

أعلنت الشرطة البريطانية، أمس، أن 6 أشخاص على الأقل أصيبوا بعد أن صعدت سيارة على الرصيف في مركز «ويست غيت سبورتز» الرياضي في مدينة نيوكاسل بشمال إنجلترا.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق، أن المئات كانوا يحتفلون بعيد الفطر في المركز الرياضي، وأن هناك طفلين بين المصابين. وقالت الشرطة في بيان «اليوم الأحد الخامس والعشرين من يونيو وفي الساعة 9:14 صباحاً، تقريبا تلقت شرطة نورثمبريا تقارير بأن سيارة صدمت مارة خارج مركز وستجيت الرياضي في نيوكاسل أبون تاين»، وأضافت أن «تحريات الشرطة مستمرة لتحديد ما حدث بالضبط، ولكن في الوقت الحالي لا نعتقد أنه حادث إرهابي».

وتداول بعض مستخدمي مواقع التواصل في بريطانيا، فيديو يظهر حالة الرعب التي أصابت المحتفلين إثر الحادث الذي لم تعرف تفاصيله بعد.

وفي أول تعليق للسلطات الأمنية في المنطقة، رجحت الشرطة في تصريح على «تويتر» ألا تكون للحادث أي دوافع إرهابية، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة.

في حين أفاد شهود عيان بأن 5 أشخاص أصيبوا على الأقل، بينهم طفلان، مؤكدين أن السيارة دهست مجموعة من الناس بعد انتهائهم من صلاة عيد الفطر في مركز «ويست غيت» وتجمعهم في إحدى الزوايا خارج المركز، وبينهم العديد من العائلات والأطفال. إلى ذلك، أوقفت الشرطة امرأة تبلغ من العمر 42 عاماً، بحسب المعلومات الأولية.

كما نقلت وسائل إعلام بريطانية عن شاهد عيان قوله، إن امرأة فقدت السيطرة على سيارتها على ما يبدو، ودهست عدداً من الناس المتجمهرين في إحدى الزوايا، وكان بينهم العديد من الأطفال.

يذكر أن بريطانيا شهدت الأسبوع الماضي حادث دهس قرب مسجد شمال لندن، حيث قتل شخص وأصيب 10 آخرون الاثنين الماضي عندما دهست سيارة «فان» مجموعة من المارة كانوا خارجين من صلاة التراويح، بشارع سيفن سيسترز قرب مسجد شمال لندن.