مقتل 10 عناصر شرطة في هجوم غرب أفغانستان

كابول (وكالات)

لقي ما لا يقل عن 10 من رجال الشرطة الأفغان مصرعهم، وأصيب أربعة آخرون بجروح أمس، في هجوم شنه عناصر من حركة «طالبان» على نقطة تفتيش تابعة للشرطة في إقليم (هيرات) غرب أفغانستان.

وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم جيلانى فرهاد، إن «متمردي طالبان اقتحموا نقطة تفتيش في منطقة تشيشت بالإقليم، ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 10 من رجال الشرطة، وإصابة 4 آخرين بجروح». وأضاف أن «4 من المتمردين قتلوا جراء الاشتباك مع قوات الأمن، فيما تمكنت البقية من الحصول على معظم أسلحة قوات الأمن»، مشيراً إلى أن متمردي طالبان لم يعلقوا بعد على الهجوم.

ويأتي هذا الهجوم في الوقت الذي يكثف متمردو طالبان هجماتهم في جميع أنحاء أفغانستان عقب بدء هجومهم الربيعي ضد قوات الأمن الأجنبية والأفغانية في أفغانستان.

وفي السياق، حذر الرئيس الأفغاني، أشرف غني، حركة طالبان من رفض الانضمام للمباحثات التي ترعاها الحكومة، ومن شأنها إحلال السلام في البلاد، بحسب وكالة «باجواك» الأفغانية.

جاءت تصريحات غني ضمن رسالة التهنئة بعيد الفطر، التي وجهها إلى المواطنين في أفغانستان، عقب صلاة العيد في القصر الرئاسي.

وموجهاً حديثه لمسلحي «طالبان»، وقال غني «إذا كنتم (أفغان)، يتعين عليكم المشاركة في عمليات السلام، من أجل المساعدة على تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد»، وتابع «أنتم لم تعودوا تملكون الوقت، لأن مؤيديكم أصبحوا في عزلة تامة، وأنتم ستلحقون بهم تباعاً». ولم يعلن غني صراحةً عن مقصده من «المؤيدين لطالبان»، بحسب المصدر ذاته.